La prima delle Ford con quotazioni da capogiro non è nemmeno una storica, o almeno non del tutto. Parliamo della Ford Mustang "Eleanor", quella realizzata nel 2000 su base Mustang ‘67 per il film "Fuori in 60 Secondi" con Nicolas Cage.

Una delle tre "Eleanor" complete e funzionanti è stata venduta nel 2013 per il corrispettivo di 0,9 milioni di euro, non male per una stella del cinema che ha carrozzeria elaborata con l’aiuto del mitico Chip Foose e motore 351 Ford V8 "crate" da quasi 400 CV.