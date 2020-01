11 / 12

La regina delle Porsche classiche è ovviamente la Porsche 917, in particolare la coda corta (917K o Kurzheck) del 1970 che nel 2017 tocca la cifra più alta mai registrata per la marca tedesca: 12,64 milioni di euro per il telaio 024 ex Jo Siffert usata anche nella produzione del film con Steve McQueen's "Le Mans”.

Si tratta di un'auto rarissima, prodotta in soli 59 esemplari totali e che in questo caso è spinta dal 12 cilindri boxer di 5 litri e 630 CV per una velocità massima di 360 km/h.