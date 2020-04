Il mondo dell'auto si prepara a ripartire: abbiamo già parlato delle concessionarie che riapriranno i cancelli esattamente tra una settimana, il 4 maggio, e ora vediamo tutto ciò che riguarda la filiera a valle della produzione.

Le attività che tornano ad essere operative devono sottostare a rigide regole igienico-sanitarie e organizzarsi in modo da non creare assembramenti che non consentono di mantenere la distanza interpersonale minima di un metro. Inizia quindi la Fase 2, ma ricordiamo che non è comunque consentita la libera circolazione e tutti gli spostamenti dovranno essere giustificati da una nuova autocertificazione che verrà presto rilasciata (per ora vale la versione 4 del modulo).

Cosa apre il 4 maggio (e cosa è già aperto)

Con il riavvio della produzione industriale, è prevista la riapertura delle attività a valle per garantire uno sbocco alla produttività e aria all'intera filiera, con un vincolo solo sulle attività che, per forza di cose, prevedono il contatto stretto e diretto con il pubblico. Per avere conferma sulle riaperture è possibile consultare i codici ATECO che si trovano nell'allegato 1 del Dpcm del 26 aprile 2020. Ecco un elenco in ordine alfabetico delle attività che interessano l'automobilista in prima persona:

Autoscuole (Codice ATECO 85.53.00). La questione Autoscuole rientra nei punti grigi del Dpcm che dovranno essere chiariti dal Governo nei prossimi giorni. Al momento, "la ripresa delle attività didattiche dipende dal fatto che l’emergenza sia terminata o fortemente arginata. Ad oggi nessuno sa quando sarà possibile" afferma Emilio Patella, Segretario UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole. "Dobbiamo progettare la ripresa. A metà marzo abbiamo chiesto che le autoscuole siano considerate nella loro specificità di “scuole di formazione ma gestite da soggetti privati” e che, perciò, necessitino di progettare una apertura differenziata rispetto agli istituti scolastici. Allo stato attuale dei decreti, una data possibile per la riapertura è il 4 maggio", ovviamente evitando qualsiasi tipo di assembramento.

In attesa di chiarimenti, il Governo ha prolungato la validità dei fogli rosa in scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020, fissando la nuova scadenza al 30 giugno. Attenzione però: recarcisi non rientra tra i comprovati motivi giustificati dall'autocertificazione per cui, per studiare, si deve ricorrere ai servizi alternativi che si trovano online.

Agli autolavaggi - anche a quelli self service e a quelli "integrati" nei benzinai - è sempre stato consentito rimanere aperti anche durante il periodo di lockdown poiché considerati attività produttive necessarie a garantire un servizio di assistenza a chi deve spostarsi per lavoro o altre necessità. Attenzione però: recarcisi non rientra tra i comprovati motivi giustificati dall'autocertificazione e lavare l'auto fai-da-te è illegale. Concessionari (Codice ATECO 45). Era la notizia più attesa dal settore: dopo due mesi di paralisi gli autosaloni potranno sbloccare le loro porte anche se non è chiaro come, all'atto pratico, come i clienti avranno la possibilità di accedervi legalmente per vedere di persona un'auto o per ritirare la propria ferma da settimane in attesa della consegna (la visita al concessionario infatti non è un comprovato motivo per uscire di casa).

Officine, autoricambi e gommisti (Codice ATECO 45.20.10). La manutenzione e la riparazione di autoveicoli e il commercio di parti e accessori è sempre stata consentita anche in questo periodo di lockdown e, ovviamente, continuerà ad esserlo nella Fase 2. Ricordiamo però, come abbiamo specificato nell'articolo dedicato alle officine, che non è obbligatorio che le attività rimangano aperte. Vi consigliamo quindi di telefonare prima per accertarsi del regolare svolgimento dell'attività.

Igiene e distanza interpersonale: le chiavi per riaprire

Si sta andando quindi verso la riapertura graduale delle attività commerciali che, però, dovranno sottostare ad una serie di rigide regole in chiave sanitaria: