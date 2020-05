Poche settimane fa è stata ricoperta di tanti colori, diventando la prima auto tatuata del mondo. Ora la Lexus UX torna a “vestire” un abito meno sgargiante e ben più elegante. Una tinta chiamata Nero Grafite dedicata alla versione speciale del SUV giapponese, battezzata Midnight Edition.

Versione già disponibile nelle concessionarie e che, come tutti gli altri modelli del brand giapponese, beneficia del bonus erogato direttamente dalla Casa.

Special e ricca

Assieme alla speciale tinta Nero Grafite la Lexus UX Midnight Edition si contraddistingue dal resto della gamma per gli speciali cerchi in lega da 18” in nero opaco e profili cromati. Le tinte scure tornano anche in abitacolo, dove si trova anche il monitor centrale per il sistema di infotainment compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay e aggiornamenti mappe direttamente dal web.

Di serie ci sono poi i vari sistemi di sicurezza del Lexus Safety System+, vale a dire frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni (anche di notte) e ciclisti, assistenza al mantenimento di corsia con funzione di allerta (LTA), abbaglianti LED automatici, riconoscimento segnaletica stradale e Cruise Control con funzione start&stop.

Costa meno

Il prezzo di listino della Lexus UX Midnight Edition è fissato a 44.450 euro, scalati a 36.950 grazie agli Hybrid Bonus di 7.500 destinati ai nuovi acquirenti, anche senza vecchie auto da dare in permuta o rottamare.