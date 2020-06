Un modello come la Toyota RAV4, sempre aggiornata di generazione in generazione, rientra tra promozioni di giugno come proposta per le riaperture in emergenza Coronavirus, ma anche per la moderna ed ecologica motorizzazione ibrida.

Fino al 30 giugno, infatti, tutti i modelli RAV4 ibridi a quattro ruote motrici sono oggetto di un’offerta specifica, denominata Pay per Drive Connected, vale a dire configurabile in base ai chilometri percorsi: vediamo ad esempio quanto proposto sulla RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i nel più semplice allestimento Active.

Con permuta o rottamazione di un veicolo posseduto da almeno 5 mesi, Toyota applica un Hybrid Bonus che riduce il listino da 38.900 a 34.300 euro; si versa quindi un anticipo di 11.390 euro, seguito da 47 rate mensili da 224,73 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,42%).

Al termine, la rata finale ammonta a 17.150 euro, come sempre da pagare se si intende tenere la vettura, oppure rifinanziabile o trasferibile come anticipo su una vettura nuova. La medesima promozione si applica anche sugli altri allestimenti dalla RAV4, fino alla versione Lounge il cui listino scende da 46.400 a 41.800 euro.

Vantaggi

Questa RAV4 è dotata della tecnologia Full Hybrid Electric, sviluppata da una casa che è la pioniera del sistema ibrido, e che consente consumi inferiori rispetto ad un motore 2.5 a benzina corrispondente, con 222 CV e senza bisogno di ricarica elettrica: una soluzione che vedremo sempre più spesso nei SUV di una certa dimensione.

Può essere l’occasione per sostituire una vettura analoga, posseduta da almeno 5 mesi, potendo contare su uno sconto di 4.600 euro e con rate mensili di poco superiori ai 200 euro.

Svantaggi

Mancano esemplificazioni su IPT e PFU, e in ogni caso bisogna tenere conto di aggiungere agli importi di esempio tutti gli oneri finanziari, i costi di eventuali accessori proposti, ma anche dei numerosi servizi a pagamento disponibili.

È vero che il modello non è esattamente utilitario, e che le rate mensili non sono alte, ma non sembra una promozione specifica per il periodo di ripresa, mancando di soluzioni come anticipo zero o inizio del pagamento dopo qualche mese.

In sintesi

Modello (esempio) Toyota RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i Active Promozione Pay per Drive Connected, Hybrid Bonus Scadenza 30 giugno 2020 Listino 38.900 euro Listino scontato 34.300 euro Servizi aggiuntivi Su richiesta Anticipo 11.390 euro Rate 47 da 224,73 euro TAN 5,49% TAEG 6,42% Maxi rata finale (VFG) 17.150 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Permuta di un veicolo usato di proprietà da almeno 5 mesi