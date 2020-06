Una promozione nel mese di giugno che viene pubblicizzata con l’hashtag #ripartiamoinsieme non lascia adito a dubbi: anche Nissan adegua le proprie offerte alle necessità di ripresa dopo l’emergenza Coronavirus.

Le proposte sono diverse, ma alcune seguono la linea delle altre case dell’Alleanza Renault-Nissan: ne è un esempio quella sulla Nissan Micra Acenta IG-T 100 valida fino al 30 giugno, con finanziamento Nissan 2gether.

Il listino di 16.730 euro, esclusa IPT, scende di 3.930 euro arrivando a 12.800 euro in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà da almeno 6 mesi. L’anticipo è di 2.123 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 178,98 euro (TAN 5,99%, TAEG 8,03%).

Al termine, la rata finale ammonta a 7.193,90 euro per un massimo di 30.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Tuttavia, fino al 30 giugno, le prime 4 rate ammontano a 1 euro, che viene devoluto alla Protezione Civile: ne restano quindi da pagare solo 32, e il TAEG scende così al 5,6%.

Vantaggi

Per supportare il periodo di emergenza, Nissan propone uno sconto di quasi 4.000 euro su una Micra di ultima generazione, e porta le prime 4 rate a 4 euro, sostenendo oltretutto la Protezione Civile, in una formula simile a quella di Renault e Dacia.

Nel totale sono compresi anche servizi come assicurazione finanziamento protetto, due anni di assicurazione furto e incendio e un anno di driver insurance.

Svantaggi

Le altre case dell’Alleanza offrono anche le ultime due rate a 1 euro, oppure altre concorrenti tolgono l’anticipo su modelli di questa categoria.

Attenzione alle limitazioni previste per questa promozione, correttamente indicate nelle note aggiuntive: in caso di inadempimento, come anticipo o rate pagate in ritardo, l’offerta delle quattro rate da un euro non sarà più valida.

In sintesi

Modello (esempio) Nissan Micra Acenta IG-T 100 Promozione Nissan 2gether Scadenza 30 giugno 2020 Listino 16.730 euro Listino scontato 12.800 euro Servizi aggiuntivi Due anni di Finanziamento protetto e assicurazione furto e incendio, un anno di driver insurance Anticipo 2.123 euro Rate 4 rate di 1 euro, 32 rate di 178,98 euro TAN 5,99% TAEG 5,6% Maxi rata finale (VFG) 7.193,90 euro Limite chilometrico 30.000 km, 0,10 euro per ogni km percorso in più Limitazioni e condizioni Permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà da almeno 6 mesi; promozione non valida in caso di recesso o inadempimento