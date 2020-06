La prima volta che Lotus ha dato il nome Exige a una sua sportiva è stato nel 2000. Vent'anni dopo, la Casa inglese celebra l'anniversario con un'edizione speciale: questa si basa sulla Exige Sport 410, ma vanta una serie di aggiornamenti interni ed esterni che rendono omaggio alle generazioni precedenti.

L'Exige 20th Anniversary ha a disposizione anche delle verniciature dal colore d'ispirazione retrò: Arancione Cromato, Blu Laser e Rosso Calypso, oltre al Giallo Zafferano, il Nero Motorsport e l'Argento Artico. A completare il tutto, ci sono le prese d'aria laterali e l'alettone posteriore.

Omaggio al suo passato

Come altri modelli in edizione speciale di altre Case, Lotus ha aggiunto molti dettagli che mostrano chiaramente la sua natura di Exige non ordinaria: ad esempio, una silhouette della prima serie sopra lo stemma 410 - e anche sul paraurti posteriore - e il logo "20" sulle piastre laterali dell'ala posteriore.

Fotogallery: Lotus Exige Sport 20th Anniversary Edition

15 Foto

All'interno, la stessa silhouette appare sugli schienali dei sedili, accanto a un logo "20". Ci sono poi anche alcuni kit, di solito optional, che nella 20th Anniversary diventano equipaggiamento di serie: Radio DAB con Bluetooth, cruise control, volante in Alcantara e cerchi forgiati in lega leggera.

Tra gli optional, invece, ci sono le finiture in fibra di carbonio, una batteria più leggera e uno scarico in titanio.

Stesso motore della Sport 410

Se dal punto di vista estetico ci sono novità, non sono state apportate invece modifiche a livello di prestazioni. L'Exige Sport 410 sfrutta un 3.5 V8 sovralimentato che produce circa 415 CV - 410 HP in cavalli vapore britannici, da cui il nome - e 420 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti ravvicinati.

Le sospensioni montano ammortizzatori Nitron regolabili a tre vie, con estensione variabile, che permette al guidatore di scegliere una modalità di guida più adatta per la pista o per la strada.

La Exige Sport 410 20th Anniversary Edition ha un prezzo base di 79.900 sterline (circa 88.500 euro al cambio attuale), ovvero 5.412 sterline (circa 6.000 euro) in più della versione standard. Le consegne ai clienti inizieranno nel corso di quest'anno.