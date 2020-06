Per i privati la Citroen C5 Aircross aggiunge ai tre allestimenti Live, Feel e Shine la nuova Feel Pack, che offre di serie numerosi contenuti di stile, comfort e tecnologia, per rendere il SUV francese ancora più completo.

I professionisti, invece, possono ancora scegliere la versione Business, ora equipaggiata con ulteriori funzioni per aumentarne comfort e sicurezza.

Nel dettaglio

Il Pack Color Deep Red consiste in un tocco di colore a contrasto con la carrozzeria nella tinta Deep Red per i profili delle prese d’aria anteriori, profili Airbump e profili inferiore delle barre al tetto. Ora ci sono inclusi anche i servizi SpeedCam in abbinamento al Citroen Connect Nav DAB, offerti gratuitamente per 3 anni.

Questo servizio permette di identificare le zone di pericolo, le aree a rischio incidenti, e nei paesi autorizzati in Europa indica la posizione degli autovelox fissi e mobili, i tratti con Tutor e le telecamere ai semafori (ad esclusione della Francia e della Svizzera).

I prezzi e le proposte di finanziamento

Sono 5 gli allestimenti: Live, Feel, Feel Pack, Shine e Business applicabili su 3 motorizzazioni diesel e 3 benzina.

Benzina Live Feel Feel Pack Shine Business PureTech 130 S&S 6.750 € 28.250 € 30.250 € 31.750 € PureTech 130 S&S EAT8 30.250 € 32.250 € 33.750 € PureTech 180 S&S EAT8 36.750 €

Diesel Live Feel Feel Pack Shine Business BlueHDi 130 S&S 28.250 € 29.750 € 31.750 € 33.250 € 30.750 € BlueHDi 130 S&S EAT8 31.750 € 33.750 € 32.250 € 32.750 € BlueHDi 180 S&S EAT8 38.250 €

Citroen propone anche il finanziamento "Simply with you", disponibile per entrambi i modelli termici e ibridi plug-in che consente tanta flessibilità al momento dell’acquisto.

Si tratta di un’offerta relativa all’iniziativa "Viaggia in Italia con Citroen" che prevede zero anticipo e zero rate fino a settembre.