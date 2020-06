Le promozioni di giugno, in tempo di riapertura dopo la fase 1 di lockdown per il Coronavirus, comprendono tutti i tipi di auto: anche moderni SUV compatti come la Citroen C3 Aircross.

Fino al 30 giugno, c’è un’offerta che fa parte di un pacchetto di proposte, dal nome “Viaggia in Italia con Citroen”, pensando ottimisticamente alle prossime vacanze estive.

Con il finanziamento "Simply with you", per la C3 Aircross Live PureTech da 110 CV non è previsto anticipo, con un listino che scende da 18.650 a 12.950 euro; quindi ci sono due mesi con la prima rata di 33,25 euro, ossia l’imposta sostitutiva sul contratto, e la seconda di zero euro.

Si iniziano quindi le 45 rate mensili successive di 199 euro (TAN dell’intero periodo 6,75%, TAEG 7,18%), con una rata finale di 7.389,59 euro e un limite massimo di 40.000 km.

Vantaggi

Si tratta di un’offerta molto interessante, a cominciare dallo sconto, più alto se si aderisce al finanziamento, fino a 5.700 euro: la C3 Aircross finisce per costare come un’utilitaria.

L’anticipo e le prime due rate sono praticamente a zero, e per quattro anni non si superano i 200 euro; in sono compresi nel prezzo l’assicurazione sul credito PerfettoPiù e la protezione pandemie, compreso il Covid-19, PSAWeCare per un anno. Una promozione azzeccata per il periodo.

Svantaggi

Le vetture sulle quali è previsto il finanziamento sono quelle disponibili in stock per l’immatricolazione entro il 30 giugno: sicuramente bisogna tenere in conto di qualche spesa in più.

Nella promozione non c’è l’esemplificazione di alcuni costi, generali o locali, come IPT, il contributo PFU, il bollo e il kit di sicurezza, o l’importo in caso di esubero chilometrico.

In sintesi

Modello (esempio) Citroen C3 Aircross Live PureTech 110 CV Promozione Simply with you Viaggia in Italia con Citroen Scadenza 30 giugno 2020 Listino 18.650 euro Listino scontato 12.950 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione sul credito PerfettoPiù; protezione pandemie, compreso il Covid-19, PSAWeCare per un anno. Anticipo Anticipo zero Rate Prima rata di 33,25 euro, seconda di 0 euro, 45 da 199 euro TAN 6,75% TAEG 7,18% Maxi rata finale (VFG) 7.389,59 euro Limite chilometrico 40.000 km Limitazioni e condizioni Non indicate