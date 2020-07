Quando Lapo Elkann ci ha accompagnati nel tour di inaugurazione del suo Garage Italia Milano (che di recente si è dedicato a delle Fiat Panda 4x4 elettriche come questa), commentando alcuni oggetti appesi alle pareti ha detto di avere un debole per un colore: quello delle auto che il 16 luglio saranno battute all’asta per beneficenza presso la sede di Garage Italia a Milano: la Ferrari GTC4 Lusso chiamata "Azzurra" e una delle sue Abarth 595, dello stesso colore.

Il suo colore preferito

Come spiegato dallo stesso Lapo, in occasione della presentazione dell’esemplare unico della Ferrari GTC4 Lusso, "il blu e l’azzurro sono colori eterei associati al mare e al cielo, come simboli dell’infinito ed è noto che il blu e l’azzurro, oltre ad essere i miei colori, sono anche quelli della mia Italia".

Due auto con un legame

E oltre al colore dedicato, realizzato da Basf per la carrozzeria, i cerchi e le pinze freno, anche l’interno (rivestito in pelle Foglizzo) riprende lo stesso motivo bicolore. L’ispirazione è legata a un modello storico del Cavallino Rampante che fa parte della collezione di Lapo: una Ferrari 400i del 1982 blu e a quattro posti come la GTC4 Lusso. L’Azzurro Lapo e il Blu Garage Italia sono i colori che rivestono anche la Abarth 595 Competizione Azzurra, una sorta di tender per la Ferrari GTC4, che è la seconda auto messa in vendita per beneficenza.

Fino a 700.000 euro in beneficenza

La stima per i due esemplari è compresa fra 375.000 euro e 710.000 euro. Il ricavato della casa d’aste Wannenes (che ha deciso di rinunciare ai diritti d’asta) è destinato alla fondazione LAPS, con l’obiettivo di finanziare il progetto “Scelgo Giusto” - per aiutare minori con problemi di tossicodipendenza o in condizioni a rischio criminalità - e l’iniziativa “Connessione Vitale”, per aiutare chi viene colpito da patologie legate a fenomeni di dipendenza digitale.