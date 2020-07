Sono trascorsi 36 anni dal lancio della prima generazione. Dopo l’ultimo vero restyling del 2019, arriva nel 2021 il nuovo model year di Audi A4.

Piccole novità sotto il cofano, migliorie sulle dotazioni a bordo e l’arrivo in famiglia della versione Identity Contrast a trazione integrale.

Nuove motorizzazioni

L’obiettivo resta l’elettrificazione della gamma. Il 76% dell’offerta odierna è composta da motorizzazioni mild hybrid a 12 o 48 volt. Per farla semplice, 20 varianti su 26 sono oggi ad ibridizzazione leggera.

Estesa l’omologazione Euro 6 d-ISC-FCM (WLTP 3.0) al 2.0 TFSI 150 CV MHEV da 12 volt, al 2.0 TFSI quattro tronic MHEV da 12 volt (che tra l’altro oggi ha 20 CV in più rispetto alla versione precedente) e al motore 2.0 g-tron da 170 CV.

Il 2.0 TFSI S tronic passa da 190 a 204 CV. Il diesel 2.0 TDI quattro S tronic si rinnova con l’aggiunta di 14 CV in più rispetto a prima ed incorpora il sistema mild-hybrid da 12 volt.

Allestimenti rivisti e nuove versioni

Le novità sull' Audi A4 model year 2021 riguardano anche allestimento Business per le versioni berlina, Avant e allroad quattro. Ecco le novità che salgono a bordo:

sistema di navigazione MMI plus con MMI touch;

assistente agli abbaglianti;

sistema di ausilio al parcheggio plus;

volante in pelle multifunzione plus a tre razze;

Pacchetto assistenza Tour (adaptive cruise control con funzione Stop&Go, traffic jam assist, detective lane assist, assistente alla svolta, assistente agli ostacoli, riconoscimento segnaletica ed Audi pre sense front).

La S line edition già nella versione “base” viene equipaggiata con l’assistente agli abbaglianti.

Per la A4 allroad quattro è in arrivo la nuova versione speciale Identity Contrast. Avrà cerchi in lega da 18” a 5 razze, sedili anteriori sportivi in pelle/similpelle riscaldabili, assistente alla partenza e Pacchetto look alluminio esterno.