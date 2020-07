Si parla spesso di mobilità on-demand e sono diverse le aziende e le case che offrono servizi di noleggio a lungo o breve termine, anche post Coronavirus, che di certo non ha risparmiato il settore.

Fra questi c'è Free2Move, il marchio di servizi di mobilità universali voluto da PSA, che a quasi quattro anni dalla nascita prende una nuova strada. Da questo momento in poi sarà indipendente a tutti gli effetti.

La mobilità si gestisce online e da app

La nuova organizzazione di Free2Move prevede una sede a Parigi e una piattaforma di servizi integrati con TravelCar per le esigenze di viaggio di privati e professionisti.

Fotogallery: Free2Move

39 Foto

Questi possono ora usufruire di un maggior numero di offerte e servizi complementari per car sharing, noleggio e gestione flotte, prenotandoli da app, oppure online (questo il sito ufficiale).

Auto: dalla proprietà all'utilizzo

L'obiettivo è da sempre quello di facilitare il passaggio dalla proprietà di un'auto, al suo utilizzo. Chi per un motivo o per l'altro, non vuole, o non può acquistare un'automobile, su Free2Move può usufruire dei seguenti servizi:

car sharing (condivisione dell'auto per un giorno o anche pochi minuti)

noleggio a breve termine (da un giorno a un mese)

noleggio a lungo termine (mesi o anni)

prenotazione di postazioni parcheggio in 65 paesi (presso aeroporti, stazioni e centri città)

prenotazioni di trasferimenti con conducente in 150 paesi

soluzioni business per la costituzione e la gestione della flotta aziendale

servizio di localizzazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici in tutta Europa

(dall'applicazione si può anche avviare o fermare la ricarica e si possono tenere sotto controllo i consumi)

L'unione fa la forza

Alla notizia della conquistata autonomia per Free2Move, si aggiunge l'integrazione dei servizi di TravelCar, società in precedenza già rilevata da PSA. Tale unione sfrutterà le competenze di entrambe per offrire sempre più servizi alla clientela.

Insieme puntano ad espandere il raggio di azione del noleggio a breve termine Free2Move Rent. Ad oggi è disponibile solo in Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Lussemburgo.