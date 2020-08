Gira voce che stiano per arrivare grandi novità per la Toyota Supra. Secondo alcuni presto ci sarà una versione con cambio manuale, altri sostengono che sia in dirittura di arrivo una Supra ancora più sportiva, firmata GRMN e prodotta in edizione limitata.

Un paio di aggiornamenti molto interessanti per la coupé giaponese che ha riportato in auge un nome molto caro alla Casa giapponese. Ma cosa sappiamo di preciso?

Cambio manuale per la gioia degli appassionati

A quanto pare in Toyota non sono rimasti impassibili davanti al gran numero di appassionati che - anche a gran voce - chiedono da tempo una Supra ancora più "pura" con cambio manuale. Un numero di richieste tali da far mettere al lavoro il team di ricerca e sviluppo, e per valutare la fattibilità di una versione con 3 pedali.

Sfortunatamente non ci sono ancora dettagli sul (probabile) arrivo di questa tanto desiderata variante. La Casa giapponese ha già annunciato l'arrivo di restyling per il 2021, e proprio quella potrebbe essere l'occasione buona per introdurre la desiderata novità.

Una versione GRMN più potente e leggera

Ci sono invece più informazioni in circolazione riguardo una versione GRMN della Supra. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la coupé giapponese ad alte prestazioni potrebbe montare il 6 cilindri biturbo delle BMW M3 e M4. Se fosse vero significherebbe trovarsi davanti a una coupé da 510 CV e 600 Nm di coppia (valori delle versioni Competition).

Ma se l'idea di una Supra GRMN mossa dal 6 cilindri ritoccato dalla divisione Motorsport della Casa bavarese potrebbe essere troppo, forse allora la strada più probabile porta a un aumento di potenza dell'attuale 6 cilindri, passando da 355 CV a 395 CV, con diminuzione del peso grazie al massiccio utilizzo di fibra di carbonio.

Ad ogni modo, la produzione potrebbe essere limitata a non più di 200 esemplari e, secondo quanto riferito dai vari rumors, l'arrivo sarebbe fissato per il 2023.