A tre mesi dal debutto, la quarta generazione di Seat Leon riceve vari ritocco ai contenuti disponibili, sia in termini di dotazioni che di motorizzazioni, per entrambe le varianti: berlina e station wagon.

La novità più grande però, è che la nuova Leon accede agli incentivi statali fino a 3.500 euro, con tutti e tre i tipi di motorizzazione: benzina, diesel e mild hybrid. A questi si aggiungono il plug-in hybrid e il metano, disponibili a partire dalla seconda metà del 2020.

I motori incentivati

La principale novità inerente ai propulsori riguarda il mild hybrid a listino, conosciuto come 1.5 eTSI e dotato di cambio DSG, che ora diventa disponibile anche per l'allestimento intermedio Business e aumenta le possibilità di scelta per accedere agli incentivi statali, soprattutto per la Sportstourer.

Sì, perché ci sono delle differenze - dovute a peso e dimensioni - fra le due varianti berlina e station wagon, in termini di incentivi. Nel dettaglio, per la Leon a cinque porte hanno diritto al bonus questi motori:

1.0 TSI 90 CV

1.0 TSI 110 CV

1.5 TSI 130 CV (solo in allestimento Style o Business)

1.5 eTSI 150 CV DSG

2.0 TDI 115 CV

2.0 TDI 150 CV DSG

Per la variante station wagon ST, invece, le motorizzazioni che accedono al bonus sono:

1.0 TSI 90 CV

1.5 TSI 130 CV (solo in allestimento Style o Business)

1.5 eTSI 150 CV DSG (solo in allestimento Business)

2.0 TDI 150 CV DSG

Nuovi optional di comfort e sicurezza

Al di là delle motorizzazioni, gli aggiornamenti riguardano anche la sicurezza. E a questo proposito, va citata l'introduzione dell'airbag centrale su tutta la gamma Leon, portando il totale a quota sette airbag nella dotazione di serie.

Arrivano anche nuovi assistenti alla guida come il Pre Crash Assist (per tutte le versioni a 150 euro) e il Travel Assist, per gli allestimenti più ricchi FR ed Xcellence, a 890 euro.

Fra le novità di comfort c'è anche il Parking Heater - sistema di riscaldamento da remoto - disponibile per tutte le versioni a 950 euro, mentre il Dynamic Pack con controllo dinamico dell'assetto (DCC), sterzo progressivo e Sport HMI diventa disponibile anche per l'allestimento Xcellence, a 830 euro.

I sedili degli allestimenti più ricchi Xcellence ed FR ora possono essere rivestiti in microfibra dinamica, rispettivamente per 870 e 780 euro, o in pelle nera, in questo caso a 1.990 euro per la Xcellence e 1.900 per la FR.

In entrambi i casi la regolazione è elettrica, e il sistema è dotato di funzione memory per il sedile del conducente.

C'è poi l'allestimento Style ora disponibile anche col sistema Seat Full Link - con Apple CarPlay wireless - a 170 euro. Infine, arrivano tre nuovi set di cerchi in lega da 18" (due per la FR e uno per la Xcellence) e due nuove tonalità di grigio per la carrozzeria: l'Argento Urban e il Grigio Magnetico Opaco.