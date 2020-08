In attesa di essere completamente elettrificata nei prossimi anni, la gamma Audi Sport RS si aggiorna col model year 2021. Non trattandosi di restyling, la componente estetica non viene toccata, così come la gamma propulsori.

Ad aggiornarsi sono piuttosto le dotazioni hi-tech per RS 6 Avant, RS 7 Sportback ed RS Q8, che ora condividono anche la piattaforma infotelematica MIB 3. E in più, ci sono novità sugli accessori delle più piccole RS 4 Avant, RS Q3 (anche Sportback).

Novità hi-tech per le top di gamma

Le tre "grandi" della gamma Ausi RS condividono molti elementi, primo fra tutti il vero cuore pulsante: sotto il cofano di RS 6 Avant, RS 7 Sportback ed RS Q8 infatti, c'è lo stesso V8 TFSI di 4,0 litri capace di 600 CV e 800 Nm di coppia, che porta tutte e tre a 305 km/h di velocità massima.

Con il model year 2021, ad accomunarle si aggiunge la piattaforma infotelematica MIB 3, erede della precedente MIB 2+, che garantisce una migliore velocità di calcolo e, quindi, più tempestività nella risposta agli input. Ci sono anche nuovi connettori USB di tipo C.

In più, il nuovo sistema offre aggiornamenti delle mappe di navigazione mensilmente - anziché ogni tre mesi - e supporta la funzionalità a comando vocale di Amazon Alexa, oltre al sistema "Hey Audi".

Fra gli optional del pacchetto assistenza al parcheggio plus, i modelli top di gamma Audi RS possono sfruttare i 12 sensori e le telecamere a 360° per effettuare in modo autonomo le manovre di entrata e uscita dai parcheggi, grazie al nuovo sistema Parking Pilot.

L'auto gestisce automaticamente sterzo, trasmissione, acceleratore e freni, anche nel caso in cui si pari davanti un ostacolo o sopraggiunga qualcuno sulla strada.

Novità anche per le "piccole"

Anche la famigliare più piccola della gamma Audi RS riceve la piattaforma infotelematica MIB 3, con tutti le novità descritte qui sopra.

La vera novità della RS 4 Avant (condivisa con RS 5 Coupé e Sportback MY 2021, così come il motore V6 2.9 TFSI biturbo da 450 CV e 600 Nm di coppia) sta nel pacchetto design Bronzo Audi Exclusive, finora riservato alla RS 5, con dettagli in nero lucido e in carbonio, oltre a cerchi speciali in bronzo da 20" a cinque razze.

Il tema total dark si trova su dettagli esterni specifici come la calandra, le prese d'aria, i mancorrenti al tetto, l'estrattore posteriore e i loghi Audi, e viene ripreso anche all'interno dai sedili in pelle Nappa, dove però spiccano anche finiture color rame su volante e selettore del cambio.

Pacchetti Dynamic per i SUV

Non mancano novità per le più piccole della gamma RS a ruote alte: le Audi RS Q3 ed RS Q3 Sportback, dotate del 2.5 TFSI a cinque cilindri da 400 CV, rendono più accessibile il prezzo dei pacchetti Dynamic e Dynamic Plus.

Di base, il primo pacchetto comprende lo scarico sportivo RS con terminali neri, i proiettori Audi Matrix LED (con fari posteriori a LED oscurati) e sospensioni con regolazione adattiva dell'assetto Dynamic Chassis Control (DCC).

A queste dotazioni, il pacchetto Plus aggiunge freni carboceramici e l'innalzamento della velocità massima - limitata elettronicamente - a 280 km/h.