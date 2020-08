Tra circa un mese faremo finalmente la conoscenza delle nuove BMW M3 ed M4, le versioni sportive di berlina e coupé bavaresi. Motori 6 cilindri e potenze di 480 o 510 CV, con trazione posteriore o integrale e la possibilità di avere anche il cambio manuale.

Tutte specifiche nate per accontentare differenti tipologie di appassionati, anche se una è rimasta fuori: quella che vorrebbe una M3 ma con carrozzeria station wagon. Automobilisti mai accontentati nella lunga storia delle sportive dell’Elica, ma con la G21 (sigla di progetto dell’attuale Serie 3 Touring) le cose potrebbero cambiare.

Quasi certa

A riportare i primi rumors sul possibile arrivo di una BMW M3 Touring sono stati i colleghi di BMWBlog, che citano una “fonte affidabile” secondo cui in quel di Monaco di Baviera è arrivata la luce verde per il progetto. Un via libera che ad alcuni potrebbe sembrare strano in un’epoca dominata dai SUV, capaci anche loro di vestire panni sportivi (la X3 M ne è un esempio).

BMW non si è sbottonata e non ha commentato in alcun modo i rumors sulla M3 familiare, le cui specifiche tecniche dovrebbero ricalcare quelle della berlina: motore 6 cilindri in linea, 2 step di potenza e scelta tra trazione posteriore o integrale, la prima abbinabile anche al cambio manuale a 6 marce.

Quando arriverà?

Ecco la domanda più importante. La fonte non si è sbottonata, lasciando a noi il compito di provare ad indovinare l’anno buono in cui potremo finalmente vedere una BMW M3 Touring. Considerando l’assenza di altri rumors e foto spia, il progetto dovrebbe essere ancora in altissimo mare e difficilmente partirà entro la fine dell’anno.

Il 2021 quindi dovrebbe passare senza alcun tipo di novità, spostando la presentazione da qualche parte tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Una M3 station wagon non rappresenta certo una priorità nei piani di BMW, impegnata ormai in un’ampia elettrificazione della propria gamma, e dovrebbe quindi passare ancora molto tempo prima di poterla vedere.

E voi che ne dite? Preferireste mettervi al volante di una BMW M3 Touring o rimarreste fedeli alla classica carrozzeria berlina?