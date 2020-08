Ford sta puntando davvero molto sul nuovo Bronco. Dopo aver annunciato più di 200 accessori preparati direttamente dalla fabbrica, sia per Bronco normale sia per la versione Sport, ora la Casa presenta cinque nuovi concept per dimostrare le mille e una configurazioni dei SUV della famiglia Bronco.

Il tutto per festeggiare i 55 anni di vita (con una bella pausa in mezzo) del fuoristrada rivale della Jeep Wrangler.

Ad ogni avventura il suo SUV

Ecco quindi il Bronco Trail Rig a due porte, con tanto di portiere tubolari e un verricello che ha un'impressionante capacità di trazione di 10.000 libbre (circa 4.500 kg). Il fuoristrada è stato inoltre dotato di un portapacchi Yakima sul tetto, attrezzato con una vistosa barra per illuminazione extra. A completare gli aggiornamenti ci sono addirittura delle tavole di recupero e un kit di recupero.

Il secondo concept è il Bronco Fishing Guide. Come suggerisce il nome, è stato progettato per gli amanti della pesca, sia per i pescatori dilettanti che per i professionisti. Ospita un portacanne da pesca e un portapacchi Yakima. Il fuoristrada a quattro porte vanta un soft top removibile sulla parte anteriore dell’abitacolo ed è dotato di un safari bar e di luci ausiliarie.

Il terzo progetto ha come base il Bronco Sport ed anch’esso è denominato Trail Rig. Sopra al tetto ci sono un portapacchi extra caricato con i prodotti Yakima, tra cui cric e porta-asce, traverse e supporti per attrezzi da recupero e da fuoristrada. A completare il tutto, ci sono taniche extra e le tavole per il recupero, un kit di sollevamento, la barra respingente e i fari da fuoristrada a LED.

C'è poi il Bronco Sport Tow RZR, che con il pacchetto opzionale Ford Trailer Tow Classe II può agilmente trainare una Polaris RZR XP Turbo 1000. Sono stati anche aggiunti un portapacchi e un cesto Yakima per spazio in più, nel caso il bagagliaio non fosse sufficiente.

Ultimo ma non meno importante, il quinto concept. Prende il nome di Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol e anch’esso, come tutti gli altri, si basa sull'assetto Badlands. È stato creato come anteprima delle auto che saranno presenti agli eventi organizzati dalla Ford per la Off-Roadeo Experience, intere giornate fuoristrada dedicate ai proprietari dei SUV della famiglia Bronco. Il primo dei quattro eventi in programma si terrà la prossima estate ad Austin, in Texas.