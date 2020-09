Probabilmente una formula di finanziamento molto comune nel prossimo futuro sarà il leasing, esteso dalle aziende anche ai privati; questo è ancora più vero, considerando l’acquisto di un’auto di un marchio premium come BMW. La proposta della casa bavarese, estesa fino al 30 settembre, si chiama Why-Buy, e come in un leasing tradizionale prevede una quota mensile che può comprendere anche vari servizi, come bollo, assicurazione, manutenzione o accessori. Vediamo l’esempio su un SUV come la BMW X1, in allestimento sdrive 16d xLine, quindi a trazione anteriore e a gasolio.

Partendo da un prezzo di 33.105 euro, comprese IVA e messa in strada ed esclusa IPT, si può accedere ad un leasing di un anno, con anticipo e primo canone di 7.444,5 euro, sostituibile eventualmente con una permuta, e 11 canoni mensili di 169,5 euro (Tasso Leasing 2,90%, TAEG 4,83%); con un limite massimo di 15.000 km, la rata finale è di 24.522,84 euro. L’offerta non prevede spese di istruzione pratica e di incasso.

Vantaggi

Le formule di leasing sono interessanti perché consentono di includere in un’unica rata i principali costi di gestione della vettura, esclusi ovviamente i materiali di consumo come i carburanti: si può accedere a una vettura di recente presentazione e di livello premium senza un esborso annuale eccessivo, e con una serie di garanzie aggiuntive. Tra l’altro, al termine si può rifinanziare la vettura per l’acquisto completo, restituire l’auto oppure passare il leasing su una vettura nuova, mantenendo inalterato il tasso di interesse.

Svantaggi

Volendo essere pignoli, l’offerta indicata nel sito ufficiale manca di alcune informazioni: ad esempio, quali servizi sono effettivamente compresi nell’offerta specifica, o un importo anche di massima per l’IPT o per l'esubero chilometrico. La formula del leasing ha più senso se si intende sostituire la vettura spesso, valutando il costo annuale da impiegare per l’auto, come un’azienda: se l’intenzione è invece il possesso della vettura, forse ci sono formule più idonee.

In sintesi