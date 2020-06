Arriva in Italia la BMW X1 xDrive25e, vale a dire la X1 con motorizzazione ibrida plug-in, in offerta lancio con i primi 30 esemplari prenotabili online e offerti a un prezzo particolarmente vantaggioso, con wallbox in omaggio.

SUV piccolo da 220 CV ottenuti dal classico 1.5 3 cilindri da 125 CV e 220 Nm di coppia unito a un elettrico – abbinato all’asse posteriore – da 95 CV e 165 Nm di coppia, per un totale di 220 CV e 385 Nm. I dati ufficiali dicono poi che si percorrono fino a 57 km in modalità completamente elettrica, grazie alle batterie agli ioni di litio da 10 kWh.

Quanto costa

L’offerta lancio – valida fino al 30 giugno 2020 – prevede una formula di noleggio a lungo termine con Alphabet, per una durata complessiva di 36 mesi e rate mensili da 499 euro, con anticipo di 6.700 euro. Compreso nel pacchetto ci sono:

manutenzione ordinaria e straordinaria,

bollo auto,

ecobonus di 1.500 euro,

immatricolazione e messa su strada,

assicurazione RCA

30.000 km di percorrenza massima.

Wallbox per la ricarica a casa.

Come optional sono invece disponibili cerchi in lega da 19", pacchetto Business Plus e la vernice metallizzata.

Come si acquista

Per prenotare una delle 30 BMW X1 ibride plug-in in offerta basta collegarsi al sito ufficiale dell’iniziativa, scegliere il modello (sono disponibili vari colori carrozzeria e allestimenti), registrarsi con i propri dati e versare 500 euro come caparra, per poi finalizzare il contratto direttamente col concessionario.