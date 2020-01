Tra i buoni propositi di BMW per i prossimi anni c’è quello di raggiungere il 25% delle proprie vendite con modelli elettrificati entro il 2021, per poi raggiungere il 33% nel 2025 e il 50% entro il 2030. Un obiettivo che verrà raggiunto con il lancio di 25 modelli elettrificati entro il 2023, numero del quale fanno parte le nuove BMW X1 e X2 xDrive25e, versioni ibride plug-in dei SUV compatti bavaresi.

Ibride a 3 cilindri

Differenti nello stile le X1 e X2 phev sono identiche per quanto riguarda lo schema tecnico, che prevede il 1.5 turbo benzina 3 cilindri da 125 CV e 220 Nm di coppia accoppiato all’asse anteriore e a un cambio automatico Steptronic 6 rapporti, mentre al posteriore è abbinato un piccolo elettrico da 95 CV e 165 Nm di coppia.

Il totale dice 220 CV e 385 Nm di coppia, sufficienti a spingere le BWM X1 e X2 ibride plug-in da 0 a 100 rispettivamente in 6,9 e 6,8 secondi per una velocità massima che sulla prima si ferma a 193 km/h mentre sulla seconda arriva ai 195 km/h. Dati interessanti, specialmente se uniti a quelli relativi a consumi ed emissioni (ancora da confermare in via ufficiale): la X1 fa segnare tra 2,1 e 1,9 litri per 100 chilometri con CO2 emessa per chilometri compresa tra 48 e 43 grammi, la X2 xDrive25e invece cambia per quanto riguarda le emissioni, tra 47 e 43 grammi per chilometro. Per entrambe la percorrenza in modalità 100% elettrica è di 57 km, con la possibilità di toccare i 135 km/h di velocità massima senza “disturbare” il 1.5 benzina sotto il cofano.

Secondo i dati dichiarati poi la ricarica del pacco batterie agli ioni di litio (sistemato sotto il divanetto posteriore) richiede meno di 3,2 ore tramite una BMW i Wallbox, con l’80% raggiunto in meno di 2 ore e mezza. Utilizzando invece una normale presa domestica il tempo per una ricarica completa è di circa 5 ore, meno di 4 per raggiungere l’80% della capacità.

In attesa del listino

I prezzi delle nuove BMW X1 e X2 ibride plug-in la filiale italiana ha diramato quelli che saranno gli allestimenti disponibili: Advantage, Advantage Plus, MSport e MSport X . Di serie per tutte ci saranno l’avviso acustico per i pedoni fino alla velocità di 30 km/h (obbligatorio per tutte le elettrificate immatricolate in Europa), cerchi in lega da 17”, climatizzatore bizona condizionata automatica a 2 zone e selettore delle modalità di guida: COMFORT, SPORT ed ECO PRO.

Sono disponibili i vari servizi del sistema BMW Connected, per – ad esempio – pre riscaldare l’abitacolo o controllare lo stato di carica delle batterie.