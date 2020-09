Tra tutte le promozioni che prevedevano gli incentivi statali, è andata peggio per le vetture con motorizzazione tradizionale, per il rapido esaurimento dei fondi disponibili; però Fiat, nelle offerte di settembre, già a inizio mese lanciava il claim “Fiat moltiplica gli incentivi”, sia per gli sconti da applicare sulle auto incentivabili, sia su quelle con maggiore potenza, ed emissioni, prive di contributo governativo.

Ne è un esempio la Fiat 500X, che su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro fine mese, propone un extrabonus di 5.000 euro, che diventano 7.000 aderendo al finanziamento Contributo prezzo di FCA Bank.

Per la Fiat 500X Sport 1.0 120 CV Euro 6d-Temp, dal costo di 24.500 euro, si scende quindi a 17.500 euro; non si versa anticipo, e le rate coprono l’intero importo: 84 rate mensili di 275 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,61%), che includono le spese di incasso, più oneri finanziari, arrotondamento rata, IPT e PFU. La vettura dispone di assetto sportivo, fari full LED, navigatore con schermo touch da 7” e cerchi in lega da 18”.

Vantaggi

L’offerta in tempo di ripresa dopo il lockdown da Coronavirus è allettante, perché oltre all’anticipo zero permette il possesso della vettura con rate relativamente basse, e senza una rata finale: al termine del finanziamento, l’auto è totalmente di proprietà. In più, lo sconto di 7.000 su un importo inferiore ai 25.000 euro, senza incentivi, è interessante nel panorama delle offerte del periodo.

Svantaggi

Fondamentalmente due: anche se l’allestimento è il recente Sport, le vetture sono Euro 6d-Temp, quindi rimanenze nei piazzali, e la rateazione dura per 7 anni, che forse potranno essere parecchi rispetto ai ritmi di sostituzione dei modelli di auto, e all’evoluzione delle vetture a motore termico.

In sintesi

Modello (esempio) Fiat 500X Sport 1.0 120 CV Euro 6d-Temp Promozione Contributo prezzo Scadenza 30 settembre 2020 Listino 24.500 euro Listino scontato 17.500 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 84 rate da 275 euro TAN 6,85% TAEG 8,61% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni L'offerta non prevede permuta o rottamazione