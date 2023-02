Fino all’esaurimento dei fondi disponibili, continuano gli Ecoincentivi rottamazione sulle vetture ibride, come la Fiat 500X con il recente 1.5 da 130 CV: Fiat aggiunge al bonus statale la SuperRottamazione, cioè un ulteriore sconto in caso di permuta o rottamazione di un’auto di proprietà da almeno un anno.

Il listino iniziale di 27.850 euro si riduce quindi a 23.550 euro senza finanziamento, e a 22.050 euro in caso di finanziamento. Con un anticipo di 3.650 euro, è possibile quindi pagare per la 500X 60 rate mensili da 229 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,63%).

La maxi rata finale è di 11.832,95 euro, e in caso di restituzione non si possono superare i 75.000 km di percorrenza, pena il versalmento di 0,05 euro per ogni chilometro in eccesso.

Fiat indica alcuni vantaggi per il sistema ibrido, come la possibilità di raggiungere il 30% di guida in modalità elettrica, e propone un consulente telefonico in alcuni orari della settimana per un supporto nel processo di acquisto.

Vantaggi

Sommando gli Ecoincentivi statali e lo sconto proposto da Fiat, si raggiunge uno sconto complessivo fino a 5.800 euro, che per una 500X ibrida da 27.850 euro costituiscono un importo consistente. Positivo anche il valore delle rate da 229 euro mensili, comprese le spese di incasso, che consentono di dilazionare bene la spesa.

Svantaggi

Per accedere all’offerta occorre la rottamazione di un’auto secondo le norme di legge, e per lo sconto massimo la disponibilità dei fondi statali. Il finanziamento è un po’ lungo, dal momento che dura 61 mesi complessivi.

In sintesi