Tra i marchi premium troviamo spesso, nei siti web ufficiali, offerte su tanti modelli non sempre facilmente individuabili. Tra le promozioni di settembre c’è sicuramente quella sulla nuova SUV compatta di Mercedes, la GLA 180 d Automatic Sport, proposta a noleggio fino al 30 settembre.

Il noleggio a lungo termine Mercedes prende il nome di myMobilityPass, e negli esempi vengono proposti solo importi senza IVA, quindi a destinazione aziendale: troveremo però sempre più spesso questa formula anche tra i privati, perché permette di calcolare un costo fisso unico mensile, comprensivo di molti servizi.

Per la GLA in questione, c’è un anticipo da versare di 4.500 euro + IVA, e la rata fissa per 36 mesi ammonta a 445 euro + IVA, su un totale di 60.000 km, cioè 20.000 km all’anno.

Ovviamente, la cosa più interessante è data dai servizi compresi nella rata: immatricolazioni, tasse, copertura RCA, assicurazioni incendio e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria con service 24 ore e assistenza Mobilo, più gestione amministrativa. E altro ancora, disponibile su richiesta, che ovviamente va ad aumentare l'importo mensile.

Vantaggi

Su una vettura nuova e ai vertici della propria categoria come la GLA, potrebbe risultare interessante non pensare all’acquisto definitivo dell’auto, ma ad un utilizzo per tre anni, con una rata comprensiva veramente di tutto, dal bollo all’assicurazione, dai tagliandi all’assistenza.

In pratica, si pianificano tutte le spese per la vettura nel complesso, per uso aziendale -ma presto sempre di più anche tra i privati- lasciando variabilità soltanto su pochi elementi, ad esempio sul carburante, o i costi autostradali.

Svantaggi

La rata, ovviamente, si applica al listino di un’auto premium, e con in più i servizi: 445 euro + IVA significano una rata di oltre 540 euro per tre anni, alla quale aggiungere l’anticipo.

Nel complesso può risultare anche conveniente, ma l’importo è comunque sostenuto. Non è assolutamente una formula per il possesso dell’auto, ma piuttosto per l’uso “a tempo”, con restituzione finale.

In sintesi

Modello (esempio) Mercedes GLA 180 d Automatic Sport Promozione Noleggio a lungo termine myMobilityPass (IVA esclusa) Scadenza 30 settembre 2020 Servizi aggiuntivi Immatricolazioni, tasse, copertura RCA, assicurazioni incendio e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria con service 24 ore e assistenza Mobilo, gestione amministrativa Anticipo 4.500 euro Rate 36 rate da 445 euro Tasso Leasing Non indicato Maxi rata finale (VFG) Non indicata Limite chilometrico 60.000 km Limitazioni e condizioni Non è prevista una permuta