Dopo la première al Salone di Pechino, la nuova Mercedes Classe S si mostra per la prima volta in Europa ad Auto e Moto d'Epoca 2020, vicino ad un'esposizione esclusiva di oldtimer della Stella - selezionate insieme al Mercedes-Benz Registro Italia - per ripercorrerne la storia.

L'edizione 2020 di Auto e Moto d'Epoca si tiene alla Fiera di Padova da giovedì 22 a domenica 25 ottobre, dove oltre alla nuova ammiraglia tedesca si possono trovare veicoli dell'heritage a due e quattro ruote da tutto il mondo, insieme a ogni tipo di ricambio.

Prezzi, orari e esposizioni

L'evento può contare su 115.000 metri quadrati espositivi, su cui si trovano 11 padiglioni divisi fra Case auto, Club, Scuderie, Registri, ricambisti e molto altro. In totale, si parla di 1.600 espositori e 5.000 auto esposte.

Fotogallery: Auto e Moto d'Epoca 2019

54 Foto

La pre-apertura è giovedì 22 ottobre a partire dalle 9:00, per poi rimanere aperto fino alle 18:00. Da venerdì 23 a domenica 25 settembre, invece, la chiusura è posticipata alle 19:00. Il biglietto si può comprare online, sul sito ufficiale AutoeMotod'Epoca.com, o direttamente alle casse. Ecco la tabella dei prezzi:

Giovedì 22 settembre

Tipologia Prezzo biglietto Biglietto Unico (nessuna riduzione per l'anteprima) 45,00 euro

Venerdì 23 settembre

Tipologia Prezzo biglietto Friday Ticket 30,00 euro

Sabato 24 e domenica 25 settembre