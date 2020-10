Se tra i modelli più popolari ci sono i SUV di medie dimensioni, la Kadjar rappresenta la proposta in questo settore da parte di Renault: la promozione di ottobre continua a chiamarsi Best for you, e prevede sconto e finanziamento agevolato fino al 31 ottobre.

Vediamo l’offerta nel dettaglio su una Renault Kadjar Sport Edition MY19 TCe 140 FAP, che dispone di serie di schermo full touch con navigazione, collegamento smartphone, parking camera con sensori anteriori e posteriori, vernice metallizzata e ruotino di scorta.

I vantaggi totali ammontano a oltre 7.000 euro, con un listino scontato di 18.900 euro solo in caso di ritiro di un usato immatricolato dal 1 gennaio 2011 e di proprietà da almeno sei mesi.

Si versa un anticipo di 2.200 euro, e le 36 rate mensili di 238,44 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,55%) comprendono finanziamento protetto e pack service con tre anni di assicurazione furto e incendio, un anno di driver insurance ed estensione di garanzia di 3 anni o 60.000 km.

La rata finale ammonta quindi 12.323,50 euro, con un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Per una sport utility media di attualità come la Kadjar, un prezzo di partenza inferiore ai 19.000 euro è sicuramente interessante, tenendo conto di quanto viene offerto in termini di optional, vernice metallizzata compresa, e di servizi aggiuntivi.

L’anticipo e la rata mensile sono piuttosto bassi, permettendo di dilazionare bene la spesa nel primo triennio.

Svantaggi

Tra le spese in più rispetto all’esempio, ci sono IPT e PFU, oltre ad alcuni oneri finanziari.

Le vetture devono essere in stock, fino a esaurimento scorte, ma soprattutto l’offerta è valida solo in caso di permuta di una vettura immatricolata a partire dal 2011: sono delle limitazioni importanti in fase di contrattazione.

In sintesi

Modello (esempio) Renault Kadjar Sport Edition MY19 TCe 140 FAP Promozione Best for you Scadenza 31 ottobre 2020 Listino scontato 18.900 euro Servizi aggiuntivi Finanziamento protetto, pack service con tre anni di assicurazione furto e incendio, un anno di driver insurance ed estensione di garanzia di 3 anni o 60.000 km Anticipo 2.200 euro Rate 36 da 238,44 euro TAN 5,25% TAEG 6,55% Maxi rata finale (VFG) 12.323,50 euro Limite chilometrico 30.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Rottamazione di una vettura immatricolata dal 1/1/2011 e di proprietà da almeno sei mesi