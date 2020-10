Di solito a 35 anni si cerca di mettere la testa a posto o ci si è già dati una "calmata" da qualche anno. Di solito, appunto, non sempre, come nel caso della Fiat Uno Turbo.

Una vera e propria "leggenda" delle tutt’avanti a cui il nostro Andrea ha dedicato un video, ambientato presso lo stand “Uno Turbo Club Italia”, tra i padiglioni della Fiera di Padova.

Due serie, un mito

Nel mirino aveva le avversarie più agguerrite dell’epoca, e questo per i tecnici Fiat fu motivante. Ma partiamo dalla base: 845 kg, 105 CV e una coppia pari a 147 Nm, numeri a cui si aggiungono 200 km/h di velocità massima e 8,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Battuta la Peugeot 205 GTi 1.6 (196 km/h e 9,1 secondi), oltre alla VW Golf GTI 1.8 (188 km/h e 9,6 secondi), sulla carta la UNO Turbo “perdeva” solo contro alla Renault 5 GT Turbo, ma di pochissimo, dato che la francese metteva sulla bilancia 115 CV, per 201 km/h di velocità massima e 8 secondi per lo 0-100 km/h.

Il motore della Uno è un 1.300 cc quattro cilindri derivato da quello della 128, a cui gli ingegneri aggiungono turbina, iniezione e accensione elettronica, e lo accoppiano al cambio manuale a 5 marce della Ritmo 105TC.

I cerchi sono da 13” e diamanti e calzano pneumatici 175/60, mentre il rosso e il nero sono i colori dominanti nell’abitacolo. Il restyling della prima serie, quella prodotta dal 1985 al 1989, porta in dote la griglia frontale verniciata in tinta con la carrozzeria, così come gli specchietti retrovisori, senza dimenticarsi dei cerchi bruniti e non più diamantati, con la meccanica che rimane invariata, eccezion fatta per una turbina modificata.

La musica cambia con la seconda serie (1989-1993), con la cilindrata del motore che sale a 1.372 cc così come la sua potenza, che passa da 105 a 118 CV, con uno scatto nello 0–100 km/h da 7,7 e 204 km/h di velocità massima, prestazioni solo moderatamente migliorate rispetto alla prima serie a causa di un peso superiore di circa 90 kg. A cambiare è anche lo stile, ora simile a quello della Tipo, da qui l’affettuoso nome di “Tipino”.

Quotazioni

Per una prima serie il mercato dell’usato evidenzia prezzi che variano tra i 12 e i 17 mila euro, con la primissima serie del 1985 che rimane la più gettonata. Tra gli 8 e i 14 invece si possono trovare diversi esemplari Turbo di seconda serie, con gli ultimissimi catalizzati immatricolati nel 1994.