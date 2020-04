Chi era giovane trent'anni fa e amava le auto veloci, o anche chi vuole riscoprire oggi la magia delle piccole "bombe" stradali del 1990, sa che quelle più famose e col turbo sono tre: Fiat Uno Turbo i.e., Ford Fiesta RS Turbo e Renault Supercinque GT Turbo.

Per chi le ha guidate allora o magari è curioso di sapere quali erano le somiglianze e le differenze fra le tre utilitarie "turbate" vogliamo creare una nostra sfida virtuale del trentennale, mettendole a confronto a livello di stile, meccanica, prestazioni e quotazioni.

Poco oltre i 200 km/h

In questa "sfida impossibile" trent'anni dopo occorre partire ovviamente dalle prestazioni, quelle che allora come oggi sono la ragion d'essere di simili sportive tascabili. Poi ci occuperemo di stile, tecnica, prezzi e amenità varie.

Ricordiamo che il parallelo è fra auto in vendita nel 1990, ovvero Uno Turbo i.e. seconda generazione, Fiesta RS Turbo prima serie (Mk3) e Supercinque GT Turbo fase due. Tutte le versioni considerate sono senza marmitta catalitica.

Le prestazioni

Fiat Uno Turbo i.e Ford Fiesta RS Turbo Renault Supercinque GT Turbo Velocità massima 204 km/h 205 km/h 204 km/h Accelerazione 0-100 km/h 7,7 secondi 8,2 secondi 7,8 secondi Consumo combinato 7,7 l/100 km 8,4 l/100 km 7,1 l/100 km

Fra le tre, che sono vicinissime nei dati dichiarati, la velocità massima più alta è quella della Ford Fiesta RS Turbo a 205 km/h, forte anche di un motore più potente e di un progetto più recente. A livello di scatto da fermo 0-100 km/h prevale invece di "un soffio" la Fiat Uno Turbo i.e seconda serie a quota 7,6 secondi. Da notare il fatto che si tratta solo di 3 porte perché all'epoca le sportive a quattro porte non erano tanto di moda.

Fotogallery: Fiat Uno Turbo i.e. vs Ford Fiesta RS Turbo vs Renault Supercinque GT Turbo

17 Foto

Quattro cilindri con lo stesso turbocompressore

Ma andiamo un po' a vedere da dove scaturiscono questi dati di velocità e accelerazione, visto che all'epoca la moda imperante era quella dei quattro cilindri turbo su utilitarie appena adeguate come assetto alle potenze espresse. Intanto c'è il "millesei" dell'inglese contro i "millequattro" dell'italiana e della francese, con la prima che vince dall'alto dei suoi 133 CV e 184 Nm di coppia.

La meccanica

Fiat Uno Turbo i.e Ford Fiesta RS Turbo Renault Supercinque GT Turbo Motore 4 cilindri, 1.372 cc

Un albero a camme in testa

Rapporto compressione 7,8:1 4 cilindri, 1.597 cc

Un albero a camme in testa

Rapporto di compressione 8,2:1 4 cilindri, 1.397 cc

Albero a camme laterale, aste e bilancieri

Rapporto di compressione 7,9:1 Alimentazione Iniezione Bosch L3.1-Jetronic

Turbina Garrett T2 da 0,8 bar

Intercooler aria/aria Iniezione Bosch K-Jetronic

Turbina Garrett T2 da 0,4 bar

Intercooler aria/aria Carburatore Solex 32 DIS

Turbina Garrett T2 da 0,7 bar

Intercooler aria/acqua Potenza massima

(DIN) 118 CV a 6.000 giri/min

(116 CV ECE) 133 CV a 5.500 giri/min 120 CV 5.750 giri/min



Coppia massima

(DIN) 165 Nm a 3.500 giri/min

(161 Nm ECE) 184 Nm a 2.400 giri/min 168 Nm a 3.750 giri/min

Sono tutti a quattro cilindri, visto che all'epoca i tre cilindri erano popolari solo in Giappone, e con lo stesso turbocompressore Garrett T2, con Uno e Fiesta che si affidano al singolo albero a camme in testa e la Supercinque che sfrutta lo storico aste e bilancieri. La francese si distingue anche perché è l'unica ad avere un carburatore invece dell'iniezione di benzina. Tutte hanno invece il cambio manuale a 5 marce.

Grandi quasi come una Panda di oggi

A livello di misure esterne le differenze non sono tante, con la Ford Fiesta che tocca i 3,80 metri, mentre le altre due sono vicine ai 3,60 metri. Insomma, misure da Fiat Panda di oggi, eppure con tanta potenza non proprio assistita da sospensioni e pneumatici di ultima generazione.

Le misure

Fiat Uno Turbo i.e Ford Fiesta RS Turbo Renault Supercinque GT Turbo Lunghezza 3,68 m 3,80 m 3,59 m Larghezza 1,55 m 1,63 m 1,59 m Altezza 1,40 m 1,38 m 1,36 m



Passo 2,36 m 2,44 m 2,40 m Capacità bagagliaio 248/968 litri 250/930 litri 233/917 litri Pneumatici 175/60 R 13 185/55 R 14 175/60 R 13 o 195/55 R 13 Freni Anteriori a disco autoventilati da 240 mm

Posteriori a disco da 227 mm Anteriori a disco da 240 mm

Posteriori a tamburo da 203 mm Anteriori a disco autoventilati da 238 mm

Posteriori a disco da 238 mm

Anche l'abitacolo dell'auto più venduta d'Italia svetta rispetto alle tre protagoniste del confronto, con i suoi 1,55 metri di altezza che superano 1,40 metri massimi della Fiat Uno Turbo. L'attuale Panda è paragonabile alle tre "turbate" pure nella ridotta capacità di carico, visto che il bagagliaio da 225 litri è di poco più piccolo di quello della Ford Fiesta RS Turbo, migliore del trio a quota 250 litri minimi.

Peso leggero e discreta aerodinamica

Due elementi che influenzano invece i consumi (alti rispetto agli standard odierni) sono il peso e l'aerodinamica, doti che in queste "youngtimer" col turbo si mescolano in maniera un po' diversa da oggi. Tutte sono dei veri "pesi piuma" se paragonate alle attuali compatte, visto che non raggiungono neppure i 1.000 kg a vuoto e hanno un coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cx) non molto peggiore delle auto moderne. Si va da un minimo di Cx 0,32 per la Uno fino ad un massimo di 0,36 per la Fiesta.

Massa e Cx

Fiat Uno Turbo i.e Ford Fiesta RS Turbo Renault Supercinque GT Turbo Peso 925 kg 920 kg 830 kg Aerodinamica (Cx) 0,32 0,36 0,35

Basti dire che la più pesante delle tre è proprio la Fiat Uno turbo i.e. a quota 925 kg, mentre la Renault pesa solo 830 kg. Masse ben inferiori a quelle delle piccole sportive di oggi, come ad esempio la nuova Ford Fiesta ST che mette sulla bilancia 1.187 kg a vuoto. La stessa "ST" nei listini 2020 ha un Cx di 0,34.

Sotto gli 8.000 euro non c'è quasi nulla

Un accenno infine al valore di mercato di queste classiche "hot hatch" che sono sempre più rare da trovare nel mercato dell'usato e hanno raggiunto in alcuni casi prezzi da collezionisti. Partiamo della Fiat Uno Turbo i.e. seconda serie che raramente costa meno di 9.000 euro e che si può avvicinare ai 15.000 euro nella ricca e apprezzata versione Racing in condizioni eccellenti.

Quanto valgono

Fiat Uno Turbo i.e Ford Fiesta RS Turbo Renault Supercinque GT Turbo Quotazione min/max 9.000/15.000 euro 8.000/14.000 10.000/15.000 euro Anni 1989-1991 1989-1992 1987-1991

Su cifre simili, fra 8.000 euro e 14.000 euro si posiziona anche la Ford Fiesta RS Turbo ben mantenuta, mentre la Renault Supercinque GT Turbo è quasi introvabile sotto i 10.000 euro ed è facile vederla in vendita anche a prezzi superiori alle due rivali di trent'anni fa.