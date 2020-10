Il noleggio a lungo termine, che per Mercedes si chiama myMobilityPass, è una delle formule più utilizzate per l’acquisto di molte vetture premium: tra le promozioni di ottobre, ad esempio, si fa notare l’offerta sulla Classe A 250 e EQ-Power Business Extra, che in realtà scade molto più avanti, il 31 dicembre.

Per entrare in possesso della vettura, serve un anticipo di 4.880 euro, e quindi 36 canoni da 390 euro, IVA inclusa.

Come di consueto, in questo genere di offerte la cosa interessante è quanto viene offerto nella rata: immatricolazione e tasse, copertura RCA, assicurazioni incendio, furto e kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, service 24h e assistenza Mobilio e gestione amministrativa.

In più, altri servizi possono essere ottenuti su richiesta. Il limite chilometrico è di 60.000 km, e non è ovviamente previsto il riscatto.

Vantaggi

Due i vantaggi principali per cui viene promossa questa formula: essere liberi da ogni pensiero, se non giusto il carburante, e guidare una Mercedes, per giunta recente e ibrida, senza doverla acquistare.

Un sistema prima riservato alle sole aziende o imprese, e che oggi è offerto anche ai privati.

Svantaggi

I vantaggi possono essere considerati svantaggi da chi è ancora abituato al possesso di una vettura, che qui di fatto non è previsto.

C’è da fare attenzione anche ai costi generali per l’acquisto di un’auto premium: le rate sono pur sempre di quasi 400 euro al mese per tre anni.

In sintesi

Modello (esempio) Mercedes Classe A 250 e EQ-Power Business Extra Promozione myMobilityPass Scadenza 31 dicembre 2020 Servizi aggiuntivi Immatricolazione e tasse, copertura RCA, assicurazioni incendio, furto e kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, service 24h e assistenza Mobilio e gestione amministrativa; a richiesta altri servizi Anticipo 4.880 euro Canoni 36 da 390 euro Riscatto Non indicato Limite chilometrico 60.000 km Limitazioni e condizioni Anche senza permuta o rottamazione