Le auto della Polizia storicamente hanno sempre rivestito un ruolo importante nell'immaginario collettivo. Oltre che per la caratteristica livrea, sono uniche soprattutto per le specifiche dotazioni.

A volte a queste auto viene assegnato un ruolo specifico, come ad esempio è successo alle grandi Land Rover Discovery che vengono impiegate per garantire l'ordine pubblico fuori dagli stadi o le station wagon come la Peugeot 508, utilizzata per le operazioni di pattugliamento stradale sul Grande Raccordo Anulare.

E sarà un altro modello Peugeot a essere impiegato della forze dell'ordine; questa volta però non da quelle italiane bensì da quelle francesi. La casa del Leone dovrà infatti fornire alla Polizia e alla Gendarmeria francese 1.263 esemplari di Peugeot 5008, da oggi a novembre 2022.

Come sono fatte queste 5008

Tutte le 1.263 unità hanno un'unica configurazione poiché sono spinte dal motore benzina 130 cavalli PurTech e possono contare sull'allestimento Business.

Fotogallery: Peugeot 5008 per la Polizia e la Gendarmeria francesi

19 Foto

All'interno trovano spazio fino a cinque occupanti e i due posti supplementari normalmente presenti nel SUV sono destinati a accogliere gli strumenti elettronici necessari agli agenti.

Equipaggiamento specifico

Il SUV ha un differente colore della carrozzeria a seconda della destinazione: quello che verrà utilizzato dalla Polizia è in grigio Artense, quello per la Gerdarmeria nazionale Blu Bullseye. Oltre alla specifica livrea non mancano le consuete barre luminose sul tetto.

L’allestimento dei veicoli sarà effettuato nell’officina di trasformazione che fa parte dello stabilimento del Gruppo PSA a Poissy, con consegne che sono già iniziate e che termineranno verso fine dicembre.