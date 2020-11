Per aggiungere un po' di "pepe" alle sue TTS Coupé e TTS Roadster l'Audi ha deciso di proporre la nuova versione "competition plus" che fa salire la potenza del motore 2.0 TFSI a quota 320 CV e aggiunge diversi equipaggiamenti e dettagli votati alla sportività.

Questa cavalleria aggiuntiva che interessa tutte le Audi TTS si sposa nel caso della competition plus con fari a LED, logo dei quattro anelli sulle bandelle laterali, pinze freno rosse e cerchi da 20" a 10 razze dipinti in nero lucido. Altri dettagli scuri sono riservati all'alettone posteriore e al logo Audi davanti e dietro. I colori disponibili sono grigio, bianco, rosso e blu. Le vendite partono già a novembre in Germania.

Pelle Nappa color ebano

Le Audi TTS competition plus propongono anche finiture speciali per gli interni, a partire dai rivestimenti in pelle Nappa color ebano che presentano cuciture a contrasto in rosso o blu con forme a rombo.

Fotogallery: Audi TTS competition plus

26 Foto

Anche gli inserti e i dettagli sparsi nell'abitacolo possono avere vari colori, dal cromo alla tinta carrozzeria per arrivare alla finitura satinata e al carbon design. La leva del cambio e il volante appiattito propongono una copertura mista in pelle e Alcantara, con marcatore verticale a ore 12 in grigio o blu a seconda del colore esterno.

A livello prestazionale le Audi TTS competition plus Coupé e Roadster confermano quanto giù proposto dalle altre TTS, ovvero una velocità massima di 250 km/h (limitati elettronicamente) e un tempo di 4,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h (4,8 secondi la Roadster).

"bronze selection" per TT e TTS

In concomitanza con questo debutto viene proposto anche l'allestimento speciale "bronze selection" di Audi Sport dedicato sia ad Audi TT che TTS che sarà ordinabile dalla primavera 2021. Come dice il nome ci sono diverse parti rifinite in colore bronzo, dai cerchi da 20" a 5 razze fino alle bandelle sotto porta e a numerosi elementi dell'abitacolo.

Altre unicità dell'allestimento "bronze selection" sono i fari a LED, il sistema audio B&O, il pacchetto pelle esteso e le finiture in alluminio. Sulla TT ci sono due terminali di scarico cromati, mentre la TTS sfoggia i conosciuti due scarichi accoppiati. La griglia anteriore è in nero lucido sulla TT e nero titanio opaco sulla TTS.