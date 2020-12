Sono cominciate le consegne ai 15 fortunati proprietari della Bentley Continental GT Pikes Peak Limited Edition. Questa speciale edizione creata da Bentley Mulliner celebra la vittoria di classe e il record sul tracciato della Pikes Peak Hill Climb stabilito dalla casa inglese nel giugno 2019.

Le edizioni limitate, costruite a mano nell’impianto di Crewe in Inghilterra, sono state consegnate in USA, Europa, Regno Unito, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giappone e Nuova Zelanda.

Stile e lusso unici

Gli esemplari a tiratura limitata della Bentley Continental GT sono caratterizzati da un’esclusiva verniciatura Radium di Mulliner e un kit carrozzeria in fibra di carbonio. Non mancano le pinze freno acid green e i performanti pneumatici Pirelli P Zero Color Edition con inserti colorati lungo la spalla.

Fotogallery: Bentley Continental GT Pikes Peak by Mulliner

14 Foto

L’abitacolo è estremamente lussuoso con sedili in pelle e dettagli in alcantara con accenti a contrasto in colorazione Radium. Completano l’elegante corredo gli inserti in fibra di carbonio e l’impianto hi-fi Bang & Olufsen con finitura nera anodizzata.

Cinque delle Continental GT speciali includono anche il disegno del tracciato della Pikes Peak sulla plancia.

Motore da record

Anche questa speciale versione della supercar di lusso inglese monta il W12 biturbo. Il propulsore da 626 cavalli è in grado di sprigionare 900 Nm di coppia, accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e raggiungere i 333 km/h di velocità massima.

E’ lo stesso motore che ha permesso alla Continental GT di stabilire il nuovo record di categoria della cronoscalata più famosa al mondo.