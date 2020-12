Troppo spesso le edizioni speciali ispirate al passato sono frutto di ragionate speculazioni. Di tanto in tanto però arriva una versione davvero suggestiva, proprio come la nuova Jaguar F-Type Heritage 60.

La casa automobilistica britannica sta usando la sua ultima auto sportiva a due posti per onorare la più iconica e leggendaria E-Type, dando alla F-Type del 2021 una serie di spunti ispirati alla mitica coupé che celebra il suo 60esimo compleanno il prossimo anno.

Tinta specialissima

Se a qualcuno possa apparire semplice adottare la splendida verniciatura Sherwood Green o il badge E-Type, in realtà c'è molto di più che racconta questa singolare F-Type. Che se non differenzia per l'aspetto rispetto alla produzione di serie, si distingue per tante altre cose.

Fotogallery: Jaguar F-Type Heritage 60

10 Foto

Jaguar sta infatti costruendo solo 60 esemplari e, se ciò non bastasse, il team Special Vehicle Operations di Jaguar Land Rover sta realizzando a mano ogni vettura, disponibile sia come coupé che come cabriolet.

Il lavoro include la già citata vernice Sherwood Green, un colore che non appariva nella tavolozza di Jaguar dagli anni '60: un po' come la colorazione Guardsman Blue sta per Ford Mustang e il Rosso Corsa sta per Ferrari. Si spera che tale tinta possa rimanere una certezza anche in futuro, perché questa tonalità è stupenda.

Abito su misura

La versione Heritage 60 è provvista di cerchi da 20 pollici "diamantati", dettagli cromati e un distintivo E-Type molto speciale sulla coda.

I progettisti hanno lavorato sui contrasti, optando per un abitacolo bicolore, caratterizzato da rivestimenti in pelle Windsor in Cumino ed Ebano e una finitura in alluminio sulla consolle centrale. I badge E-Type sono più sottili a bordo che all'esterno dell'auto, con uno più piccolo sopra il sistema di infotainment.

Piastre sottoporta palesano lo status di tiratura limitata di questa vettura, mentre il logo E-Type 60th Anniversary presenzia in rilievo sui poggiatesta.

Solo motore V8

Tutto sommato la F-Type Heritage 60 è un tributo discreto alla classica E-Type. Il suo propulsore tuttavia è l'opposto dall'essere sobrio: ogni vettura è equipaggiata con il V8 sovralimentato da 5,0 litri della F-Type R. Unità da 575 cavalli e 700 Nm di coppia, valori che consento alla sportiva britannica di passare da 0 a 100 km/h in poco più di 3,5 secondi e di spuntare una velocità massima di 300 km/h. Il V8 è equipaggiato di trasmissione automatica a otto velocità e di sistema di trazione integrale.

Mancano i prezzi

Jaguar non ha indicato i prezzi per questa rara versione della F-Type. Considerando la tiratura limitata e il fatto che sia costruita a mano, ci aspettiamo un costo di partenza decisamente superiore a quello della F-Type R (129.280 euro).