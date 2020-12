I nuovi standard Euro 7 sulle emissioni allo scarico delle auto nuove, in vigore dal 2025, rischiano di provocare l'estinzione delle auto con motori termici, a benzina e diesel, ad esclusione di quelle elettrificate con sistemi ibridi plug-in.

Il grido d'allarme per un prossimo futuro dell'auto che dovrà rinunciare alle auto "tradizionali" come le conosciamo da più di un secolo, comprese le mild hybrid, arriva da diversi Costruttori europei e dall'Acea, l'associazione che li rappresenta e che ha scritto anche ad Automotive News Europe.

I 30 mg/km di NOx sono lo scoglio insuperabile

Certo, per ora i nuovi limiti alle emissioni Euro 7 rientrano in un quadro di proposte tutte da approvare e ancora non definitive, ma l'Acea si rivolge alla Commissione Europea per chiedere tempo e trasparenza su una fase davvero critica per tutta l'industria dell'auto e anche per i clienti.

Fotogallery: Emisisioni CO2, omologazioni WLTP e auto elettriche

10 Foto

In particolare le Case auto del Vecchio Continente sostengono che il rispetto del nuovo valore massimo di ossidi di azoto (NOx) emessi allo scarico, fissato per ora a 30 mg/km, non è tecnicamente possibile e che solo auto elettriche e ibride plug-in potranno rientrare in questo limite. Ma vediamo di capire qual è la materia del contendere.

Euro 7 dal 2025

Ciò che allarma i Costruttori è proprio la stretta sulle emissioni di NOx. Secondo lo standard Euro 6d-ISC-FCM obbligatorio per tutte le auto nuove immatricolate dal 1° gennaio 2021 il limite massimo può toccare i 60 mg/km per le auto a benzina e gli 80 mg/km per le auto diesel, sempre nel ciclo WLTP RDE sui banchi a rulli e su strada.

La proposta avanzata dall'Europa per l'Euro 7 che entrerà in vigore non prima del 2025 (e che sarà ufficializzata a fine 2021) è quella di abbassare questa soglia fino ai 30 mg/km di NOx, limite che le Case fanno notare essere addirittura inferiore al margine di errore concesso agli strumenti di misurazione portatili PEMS (34,4 mg/km).

Auto a benzina e diesel non faranno più guadagnare

Dover rispettare nuovi limiti così restrittivi, dicono i produttori di auto, renderebbe non redditizia ed economicamente non sostenibile la produzione di auto tradizionali, cioè quelle non elettriche o ibride plug-in.

Sempre nell'articolo di Automotive News Europe è infatti riportato il parere di un ingegnere Volkswagen che dice:

"Se questi nuovi limiti proposti per l'Euro 7 diventeranno effettivi l'azienda non sarà più in grado di vendere un'auto compatta come la Polo a un prezzo di 15.000 euro".

Costi alle stelle e prestazioni azzerate

Lo stesso ingegnere sostiene che la prevista estensione dei cicli di omologazione a condizioni estreme come le salite e il traino potrebbe segnare la fine delle auto con motore a combustione interna, anche quelle con sistemi mild hybrid a 48 volt.

Significativa e un po' triste è anche la considerazione finale che fa il progettista tedesco: