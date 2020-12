La Fiat Tipo è stata recentemente rinnovata, e tra le promozioni di dicembre non poteva mancare il modello inedito della gamma, la Fiat Tipo City Cross, ossia la versione alta con aspetto da fuoristrada leggero.

Come di consueto, Fiat propone una formula un po’ diversa rispetto alle concorrenti, con uno sconto sul listino abbastanza sostanzioso, per abbassare il prezzo di partenza al punto da realizzare un classico finanziamento rateale, con anticipo zero e senza maxi rata.

Guardando i dati dell’esempio, la Fiat Tipo City Cross 5 porte 1.0 100 CV Euro 6d benzina ribassa il listino da 21.500 euro a 16.900 euro (2.000 euro in più senza il finanziamento); senza anticipo, le rate sono 84 da 266,50 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,73%), e al termine non c’è rata finale, né ovviamente limite chilometrico. Non sono indicati servizi aggiuntivi nell’esempio, come pure non sono indispensabili permuta o rottamazione.

Vantaggi

La Fiat Tipo fa parte dei modelli Fiat dal listino di partenza fortemente concorrenziale; se poi lo sconto su un modello appena uscito arriva a 4.600 euro, e non è previsto anticipo, l’offerta diventa ancora più interessante.

Le rate sono inferiori ai 270 euro, e alla fine si diventa possessori della vettura, senza alcun limite chilometrico. La vettura ha anche qualche accessorio interessante, come clima automatico, radio DAB touchscreen 7’’ con connettività smartphone e cerchi specifici da 16’’.

Svantaggi

Quello che è un vantaggio da una parte, può essere uno svantaggio dall’altra: il periodo della rateazione è molto lungo, 7 anni, con un tasso più alto rispetto ad alcuni concorrenti.

La proposta, quindi, è per chi vuole tenere l’auto per molto tempo, senza preoccuparsi del fatto che la Tipo è già al primo restyling. Attenzione ai costi aggiuntivi, come optional, oneri finanziari e arrotondamenti rate.

In sintesi

Modello (esempio) Fiat Tipo City Cross 5 porte 1.0 100 CV Euro 6d benzina Promozione Finanziamento FCA Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 21.500 euro Listino scontato 18.900 euro, 16.900 euro aderendo al finanziamento Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 84 da 266,50 euro TAN 6,85% TAEG 8,73% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Non necessaria la rottamazione