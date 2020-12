Le supercar hanno ormai raggiunto livelli di sicurezza elevatissimi. Tra scocche sempre più resistenti e sistemi di assistenza alla guida, anche le migliori auto esotiche come la Ferrari 458 Speciale sono sicure in quasi ogni situazione. Perché "quasi"? Semplice, perché non sono rivestite da una corazza antiproiettile.

A colmare questa lacuna della Rossa ha pensato AddArmor, un'azienda statunitense specializzata nella costruzione di armature per qualsiasi tipo di veicolo. AddArmor non è nuova nella "messa in sicurezza" di supercar. Già nel 2019 aveva infatti presentato un'Audi RS7 Sportback con tanto di blindatura.

Blindata, ma leggera

Se pensate ad un'auto blindata come un veicolo lento e appesantito, AddArmor è pronta a farvi ricredere. L'aggiornamento proposto dallo specialista americano è molto più di una semplice corazza. Il kit si basa sull'utilizzo di un acciaio balistico dieci volte più resistente e, al tempo stesso, più leggero del 60% di quello normale, ma che comunque aggiunge 70 kg al totale.

Fotogallery: Ferrari 458 Speciale antiproiettile by AddArmor

8 Foto

Per contenere la massa complessiva c'è stato però un uso esteso della fibra di carbonio, al punto che questa Ferrari corazzata pesa solamente 30 kg più di una versione normale.

Le prestazioni rimangono così invariate anche grazie all'aggiunta di nuovo sistema di scarico che porta in dote 40 cavalli in più. Il 4.5 V8 della 458 Speciale raggiunge quindi i 645 CV complessivi con una velocità massima di 325 km/h e uno scatto 0-100 km/h di 3 secondi: l'ideale per una rapida fuga da ogni pericolo.

Resistente ai proiettili

L'obiettivo è migliorare la sicurezza degli occupanti in quelle aree del mondo in cui certe preoccupazioni sono più che legittime. L'armatura di livello B4, infatti, è in grado di fermare dei proiettili di pistola o di un fucile da caccia sparati da distanza ravvicinata.

Il pacchetto blindato può essere installato su qualsiasi auto. L'Anti-Intrusion Package ha un prezzo di partenza di 28.000 dollari (22.800 euro al cambio attuale). Una volta montate, è comunque possibile rimuovere le modifiche e ripristinare l'auto alle condizioni originali.