3 / 10

La piccola city car della Casa del Double Chevron, secondo fonti riportate dall’agenzia Reuters ma non ancora confermate dal Gruppo PSA, si appresterebbe a dire addio al mercato automobilistico proprio nel 2021, in attesa della nuova strategia che sceglierà di adottare il nuovo Gruppo Stellantis in cui confluiranno PSA ed FCA. Con ipotesi che vanno dal completo abbandono del segmento all'arrivo di qualcosa di elettrico sulla base della nuova Fiat 500.

Prodotta dalla Casa francese dal 2005 in sostituzione della Saxo, la C1 ha saputo conquistare migliaia di automobilisti nel panorama europeo grazie alle sue dimensioni compatte e al design distintivo.