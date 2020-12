10 / 12

Sì, è proprio così: Ford Ka avrà effettivamente 25 anni nel 2021, 25 in cui è stata amata o detestata per il suo design "New Edge" tutto fatto di linee curve, per qualche problema di ruggine, ma comunque non è passata inosservata e ha totalizzato 1,5 milioni di unità.

L'origine del nome risale alla cultura egizia, per la quale la parola Ka indicava la parte di un'anima che dà forza vitale, e Ford ha utilizzato questa opportunità per pubblicizzare la sua city car come "Auto con un'anima".

La prima Ka era una 3 porte lunga appena 3,62 metri e con grandi paraurti, ma ha avuto due versioni derivate come la SportKa da 95 CV e la StreetKa, una roadster basata sul telaio della Fiesta.