Essere milionari o miliardari ha sicuramente i suoi aspetti positivi, soprattutto per chi ama le auto. Chi non ha mai sognato di regalarsi una supercar o una hypercar per Natale? C’è chi può permetterselo e l’ha davvero fatto. Un multimilionario di Newport Beach in California ha ricevuto negli scorsi giorni la sua Lamborghini Sian FKP 37.

Nel video che vi mostriamo la Lamborghini è impacchettata come un vero regalo di Natale con tanto di carta e targhetta con le iniziali del fortunato proprietario.

Non passa inosservata

Questa Sian è resa ancora più esclusiva dalla colorazione arancione e dai tanti dettagli in fibra di carbonio. In particolare, si notano le eleganti finiture che circondano i fari e nelle appendici aerodinamiche anteriori e posteriori.

Il tettuccio è nero e i cerchi a 10 razze sono diversi da tutti quelli visti nelle altre Sian. In perfetto abbinamento con gli esterni, anche l’abitacolo presenta l’accostamento cromatico nero e arancione.

Fotogallery: La prima Lamborghini Sian arrivata in Nord America

3 Foto

La Sian è equipaggiata con un 6.5 V12 supportato da un’unità elettrica per una potenza complessiva di 819 cavalli: si tratta della Lamborghini più potente della storia. Lo scatto 0-100 km/h è di appena 2,8 secondi e la velocità massima sfiora i 350 km/h. Neanche la potentissima Aventador SVJ con 770 cavalli le può tenere testa.

Una “Lambo” per pochi

Naturalmente l’esclusività ha un prezzo. La versione coupé di cui vi stiamo parlando ha un costo di 3 milioni di euro. Se però desiderate il vento tra i capelli e i soldi non sono davvero un problema, aggiungendo circa 150 mila euro potete mettere in garage la Roadster.

È un peccato comunque che tutti gli esemplari siano già stati venduti dato che Lamborghini ha prodotto 63 Coupé e 19 Roadster. Perché questi numeri? È un modo per ricordare le proprie origini: Ferruccio Lamborghini ha fondato l’azienda nel 1963.