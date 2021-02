Il Gruppo Jaguar - Land Rover si prepara ad una massiccia elettrificazione della gamma e guarda ad un futuro sempre più dominato dalla corsa alle basse emissioni. Un obiettivo da raggiungere lavorando anche sulla riduzione del peso, passando dallo sviluppo di nuovi materiali.

A questo fine partecipa al progetto Tucana, che mira a fare del Regno Unito un leader mondiale nelle tecnologie per la riduzione delle emissioni di carbonio, proponendo idee e soluzioni per diminuire il peso dei veicoli.

Materiali nuovi

Il Gruppo inglese mira a sostituire acciaio e alluminio con materiali compositi, più leggeri ma abbastanza resistenti da sopportare le elevatissime coppie erogate dagli odierni motori elettrici. Con l’introduzione di questi materiali si stima di poter incrementare la rigidità di un veicolo del 30%, tagliando al contempo la massa fino a 35 chilogrammi e migliorando anche la sicurezza in caso d’incidente attraverso l’utilizzo mirato, in alcune zone, della fibra di carbonio.

Una massa inferiore, oltre a offrire benefici anche alla dinamica di guida, permette di alloggiare batterie più capaci a tutto vantaggio dell’autonomia, argomento fondamentale per un’elettrica. Non soltanto teoria, anzi, una prima flotta di prototipi realizzati con le tecnologie messe a punto col programma Tucana sarà su strada già dal 2022.

Il consorzio Tucana

Tucana unisce aziende e istituzioni universitarie nella ricerca e messa a punto di tecnologie per mitigare le emissioni di CO 2 . Il programma include anche lo sviluppo di processi di progettazione con avanzati programmi informatici e di macchine utensili specifiche per la produzione di parti sempre più leggere e performanti.

Insieme a Jaguar Land Rover, annovera il Warwick Manufacturing Group (WMG), Expert Tooling & Automation, Broetje-Automation UK, CCP Gransden e The Centre for Modelling & Simulation (CFMS). Oltre ai risultati ambientali, il progetto Tucana punta a offrire ai partner benefici commerciali e far emergere una serie di fornitori ed aziende in posizione di leadership mondiale nelle tecnologie per la diminuzione delle emissioni.