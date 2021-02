Avete mai provato a chiedere a un vostro amico che cos'è un'auto mild hybrid o se già pensa all'auto elettrica come prossimo acquisto?

Queste e molte altre sono le domande che abbiamo rivolto agli abitanti di 50 città italiane nel sondaggio Electric Report che apre oggi gli Electric Days Digital 2021 (8-12 febbraio).

"Vox populi" sull'auto elettrificata

Le risposte, raccolte in collaborazione con Citynews e 2B RESEARCH, sono state di vario tipo e ci dicono che il nostro rapporto con le auto elettrificate ha molte sfaccettature. C'è infatti chi, spinto da una coscienza ambientalista, si dice pronto a comprare un'elettrica.

Sul fronte opposto c'è invece chi giudica ancora prematuro l'acquisto di un'auto alimentata solo da una batteria, causa le poche colonnine di ricarica e i costi d'acquisto ancora elevati. Nel mezzo ci sono quelli che non si sono posti il problema e neppure sanno cosa vuol dire mild hybrid o ibrida plug-in?

