Nissan inizia il 2021 all'insegna delle novità per il fuoristrada. Il brand ha infatti annunciato i nuovi modelli del Nissan Pathfinder e del Nissan Frontier.

Entrambi i modelli fanno parte del piano Nissan NEXT che prevede 10 nuovi modelli in 20 mesi sul mercato statunitense. Nel piano figura anche la Nissan Z che, al pari di Pathfinder e Frontier, non vedremo però in Europa.

Mostra i muscoli

"Pathfinder" non è comunque un nome nuovo per la clientela europea. Prodotto nello stabilimento di Barcellona (chiuso nel 2019), il SUV è rimasto sul mercato del Vecchio Continente fino al 2014. Il modello ha continuato ad essere venduto negli Stati Uniti con la quarta generazione che verrà sostituita la prossima estate.

Il nuovo Pathfinder ha un look particolarmente affilato e muscoloso. Sia il frontale che la coda non passano certo inosservati grazie alla grande mascherina e ai fari LED posteriori a sviluppo orizzontale.

Rinnovato anche l'abitacolo che può accogliere fino ad otto passeggeri. La dotazione tecnologica comprende un nuovo head-up display da 10.8" e un quadro strumenti digitale configurabile da 12.3". La sicurezza è assicurata dal sistema di guida autonoma ProPilot Assist e dal Nissan Safety Shield 360.

Esattamente come il modello precedente, anche il nuovo Pathfinder condivide il telaio col pick-up Frontier (da noi conosciuto come Navara).

Un V6 da americani

Il motore è tipicamente americano. Il 3.5 V6 ad iniezione diretta sviluppa ben 288 cavalli ed è abbinato ad un cambio automatico a 9 rapporti. Il Pathfinder, ora costruito negli stabilimenti americani di Nissan nel Tennessee, è equipaggiato con la trazione integrale Intelligent 4WD e con sette modalità di guida.

Come si diceva, al momento non è prevista la commercializzazione in Europa né del Pathfinder né del Frontier. Qualora Nissan decidesse di riportare il SUV dalle nostre parti, è comunque probabile che debba adattarne la motorizzazione.

La crescente corsa verso l'ibrido e l'elettrico induce a pensare che non ci sia spazio per un grande motore a benzina. Sul fronte "green", Nissan non si sta facendo comunque trovare impreparata: oltre alla Leaf, che recentemente ha festeggiato i 10 anni dal lancio, è in arrivo il SUV Ariya.