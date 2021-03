La Dacia Spring mantiene le promesse e diventa l'auto elettrica più economica venduta in Italia. Gli ordini appena aperti ci parlano infatti di un listino prezzi che parte da 19.900 euro e batte quindi l'attuale record detenuto dalla smart fortwo EQ (25.026 euro).

Il prezzo di accesso alla gamma Dacia Spring, composta da due versioni, è riferito alla Comfort, mentre la più accessoriata Comfort Plus parte da 21.400 euro. Le prime consegne della Spring sono previste per settembre 2021.

Con gli incentivi rottamazione il prezzo scende a 9.460 euro

Come sottolinea la Casa romena, sottraendo al prezzo base di 19.900 euro il massimo degli incentivi rottamazione (leggermente incrementati dalla rete di vendita Dacia), la Spring Comfort arriva ad avere un prezzo d'acquisto di soli 9.460 euro.

Per la Dacia Spring Comfort Plus il prezzo scontato di incentivi statali e del venditore scende a 10.960 euro, una cifra che, solo per fare un esempio in casa Dacia, è ancora inferiore a quella che serve per acquistare la nuova Sandero Streetway Essential 1.0 TCe 90cv (11.050 euro).

Le dotazioni

Sulla versione base, la Dacia Spring Comfort, le dotazioni includono i cerchi da 14", il climatizzatore manuale, la radio bluetooth e USB, le luci diurne a LED, alzacristalli e specchietti elettrici e il kit riparazione pneumatici. L'unico colore gratuito è il bianco.

Salendo di livello troviamo la Dacia Spring Comfort + che aggiunge di serie alcuni dettagli esterni e interni di colore arancio, il navigatore con schermo touch da 7" e "smartphone replication", sensori di parcheggio, retrocamera, ruota di scorta e vernice metallizzata.

Le prestazioni

Entrambi gli allestimenti di Dacia Spring possono contare su un motore elettrico da 44 CV e 125 Nm che la spingono fino a 125 km/h e le fanno toccare i 100 km/h da fermo in 19,1 secondi.

La batteria agli ioni di litio ha una capacità netta di 27,4 kWh e garantisce alla piccola crossover un'autonomia di 230 km (WLTP) a zero emissioni. il caricatore di bordo ha una potenza di 6,6 kW che permette di ricaricare la batteria in poco più di 13 ore da una comune presa domestica o 4,5 ore da una colonnina o wallbox.

La ricarica in corrente continua da una colonnina veloce può arrivare a 30 kW e impiegare 56 minuti per un "pieno" della batteria da 0 a 80%.