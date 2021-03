La Ford Mustang è senza dubbio uno dei miti su ruote più famosi, celebrati e amati dell'automobilismo americano. Un'icona modificata a più riprese da un numero quasi infinito di elaboratori, tra i quali spicca la Shelby fondata da quel Carrol celebrato nel film "Le Mans '66 - La grande sfida".

Un'azienda che negli anni ha regalato innumerevoli versioni via via più potenti della Mustang, con la Shelby Super Snake a fare da punta di diamante con i suoi 811 CV sprigionati (e non potrebbe essere altrimenti) da un V8 vecchia scuola. Una muscle car esagerata con un difetto: il sound del motore viene filtrato dal tetto rigido. La soluzione? Si chiama Shelby Super Snake Speedster.

Muscoli senza tetto

Una nuova elaborazione che trasforma profondamenete la carrozzeria della Mustang, eliminando il tetto e sistemando al suo posto una copertura rigida che scompare dietro l'abitacolo. Si può viaggiare così col vento tra i capelli con 825 CV a cantare per noi, spingendo la Shelby Super Snake Speedster oltre ogni limite, con accelerazione da 0 a 100 km/h risolta in appena 3,5".

Un bolide che, al di là delle modifiche al tetto, conta su tutte le novità dedicate alle Super Snake come nuovo scarico, cerchi forgiati da 20" e aerodinamica dedicata. Anche in abitacolo ci sono particolari dedicati, a partire dai badge "Super Snake".

Regalo di compleanno

Nata per celebrare i 98 anni dalla nascita di Carrol Shelby la Super Snake Speedster è in vendita negli Stati Uniti a 133.785 dollari (circa 112.000 euro), ma si può scegliere di portare la propria Ford Mustang GT e vederla trasformata in una esagerata Speedster. In questo caso la fattura sarà di 79.995 dollari (circa 67.000 euro).

E per la gioia dei puristi si potrà scegliere tra la trasmissione automatica o una manuale, entrambe rinforzate a dovere per sopportare l'aumento di potenza che quasi raddoppia la cavalleria di una normale Mustang GT.

Un vero pezzo da collezione prodotto in appena 98 esemplari. Che dite, Carrol gradirebbe questo speciale regalo di compleanno?