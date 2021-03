L'Amazon delle auto usate è in marcia per Wall Street. Cazoo, che vende online veicoli d'occasione. e ne garantisce la consegna a casa in 72 ore, arriverà sul listino della Borsa americana dopo un'operazione finanziaria del valore complessivo di 7 miliardi di dollari.

Cazoo, considerata il principale "unicorno" inglese (l'unicorno è una start-up che nel breve periodo ha superato 1 miliardo di dollari di valore), arriverà sul Nyse non con la classica Ipo, ma dopo la fusione in una Spac - Special purpose acquisition compay - cioè un veicolo finanziario già quotato e che ha l'obiettivo di realizzare delle acquisizioni in settori interessanti e innovativi attraverso una raccolta fondi.

Tra Aston Villa, Everton e... Ajax

La cosa curiosa è che Cazoo sponsorizza in Premier le maglie (jersey sponsorship) dell'Aston Villa e dell'Everton, la squadra allenata da Carlo Ancelotti, mentre la spac che realizza l'operazione si chiama Ajax I, proprio come il team di Amsterdam prossimo avversario della Roma nei quarti di finale di Europa League.

Cazoo è stata fondata nel 2018 da Alex Chesterman, vulcanico imprenditore britannico di origine ebrea a cui si deve anche la nascita di Zoopla, start-up immobiliare di punta nel Regno Unito. La società prevede di generare nel 2021 ricavi per 1 miliardo di dollari (+300%) e ha oltre 1.800 dipendenti in Regno Unito, Germania, Francia e Portogallo.

2021 fuga dalla City?

Secondo le previsioni, il closing sarà nel terzo trimestre del 2021. Per parte della stampa britannica, si tratta però dell'ennesimo shopping di aziende della City da parte di società straniere, in particolare, statunitensi.

Chesterman, che oltre a fondatore è anche Ceo di Cazoo, ha sottolineato: