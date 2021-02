Vecchia o nuova che sia, la regina delle ricerche sul mercato dell'usato è sempre lei, Volkswagen Golf, che nel 2020 è tornata ad essere l'auto più cliccata e digitata nelle ricerche online, riprendendosi uno scettro ceduto provvisoriamente alla Fiat Panda nel 2019.

A fare da termometro delle preferenze web degli italiani è il portale per la compravendita online Subito.it, che vanta un traffico pari a 770 milioni di ricerche e 13 milioni di utenti unici.

Secondo il portale, durante il difficile 2020, caratterizzato per effetto della pandemia da un crollo del mercato recuperato solo in parte nella seconda metà dell'anno e grazie anche agli incentivi, l'attività di ricerca su internet è invece aumentata dopo l'iniziale paralisi di primavera.

Tre italiane tra le prime 5

La Golf ha dunque ripreso il suo ruolo di auto più ricercata, sorpassando nuovamente la Panda, ma poi? Subito sotto troviamo un'altra utilitaria amatissima e italiana, Fiat 500, che quest'anno ha visto il lancio della nuova generazione elettrica e dunque, sicuramente riacceso un interesse mai sopito.

Altra piccola passata all'elettrico (stavolta in modo definitivo) alla quarta posizione, dove troviamo la smart. Mentre alla quinta, addirittura in risalita di una posizione, c'è Fiat Punto ormai fuori produzione da un pezzo ma ricercatissima sul mercato dell'usato.

Dalla sesta alla decima posizione il rapporto si inverte e troviamo ben 4 tedesche e una sola auto italiana, Alfa Romeo Giulietta, stabile alla nona posizione dopo il "blocco" formato da Audi A3, A4 e Volkswagen Polo e la Mercedes Classe A, modello d'accesso al marchio della Stella.

Le 10 auto più cercate in Italia

(tra parentesi la posizione nel 2019)

Volkswagen Golf (2) Fiat Panda (1) Fiat 500 (3) smart (4) Fiat Punto (6) Audi A3 (5) Audi A4 (7) Volkswagen Polo (8) Alfa Romeo Giulietta (9) Mercedes Classe A (10)

Brand, continua l'egemonia tedesca

Se i modelli più cercati sono sostanzialmente gli stessi, con differenze nelle preferenze, per quanto riguarda i brand la situazione è ancora più stabile, ma molto diversa dal dettaglio delle vetture.

A farla da padroni sono i marchi premium tedeschi BMW, Mercedes e Audi, seguiti da Mini e Jeep. Fin qui, le posizioni sono le stesse del 2019: si è invece mosso qualcosa tra la sesta e la decima, con i sorpassi di Fiat su Porsche e di Ford su Abarth. Stabile al decimo posto Toyota.

I 10 marchi più cercati in Italia nel 2020

(tra parentesi la posizione nel 2019)

BMW (1) Mercedes (2) Audi (3) Mini (4) Jeep (5) Fiat (7) Porsche (6) Ford (9) Abarth (8) Toyota (10)

Parole chiave, tra "4x4" e "pick-up"

Interessante anche la graduatoria delle parole più cercate, che vede in cima "4x4", segno dell'interesse crescente per i modelli a trazione integrale, seguita da "neopatentati", che fa riferimento alla prima auto da parte, o per conto, dei più giovani.

Nel 2020 questa parola ha guadagnato due posizioni superando "GPL", che scivola al terzo, mentre le ultime due della top 5 sono new entry, al quarto posto c'è "gancio traino", al quinto "pick-up".

Le 5 parole più cercate in Italia nel 2020

(tra parentesi la posizione nel 2019)