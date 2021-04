La DS 3 Crossback rappresenta il modello d'ingresso alla gamma del marchio premium francese e con l'arrivo dell'anno modello 2022 si aggiorna in alcuni dettagli per dotazioni e allestimenti, ma non per lo stile esterno.

Il listino della DS 3 Crossback continua anche con il MY22 a proporre versioni a benzina, diesel e l'elettrica E-Tense. Quest'ultima motorizzazione a zero emissioni offre per la prima volta di serie gli interni in Pelle Bastille e padiglione chiaro sull'allestimento Grand Chic.

Interni "total black" e "mirror link" per lo smartphone

La stessa ispirazione Bastille per gli interni del SUV francese cambia stile sulla DS 3 Crossback MY22 e assume una colorazione "total black". Questo significa che oltre ai sedili neri ci sono anche i rivestimenti in tessuto nero sul cruscotto e sui pannelli porta.

Un'altra novità introdotta dal MY22 della DS3 Crossback e la funzione "mirror link" che permette di replicare lo schermo dello smartphone sullo schermo centrale dell'infotainment. Un possibilità in più di connettività che si somma ai già presenti Apple Carplay e Android Auto.

Funzione anti sollevamento contro i furti

Passando invece alla meccanica del SUV compatto di DS, vediamo che l'appena aggiornata DS 3 Crossback propone (su So Chic e perfromance Line) il sistema Grip control di gestione ottimizzata della trazione in combinazione con cerchi da 17" e pneumatici all season.

Sistemi di sicurezza e ausili alla guida sono poi stati uniformati e resi uguali sia a livello di dotazioni di serie che di pacchetti sia sulle versioni benzina e diesel che sull'elettrica E-Tense. Anche l'antifurto è stato potenziato con la funzione anti sollevamento.

Questo il listino completo della DS 3 Crossback MY22 che ha un prezzo base di 26.000 euro.