Come gran parte delle auto elettriche in commercio, anche DS 3 Crossback E-Tense rientra tra le vetture che possono essere utilizzate dai neopatentati. Soddisfa infatti la norma che impone, per il primo anno dal conseguimento della patente, di guidare vetture con un rapporto tra peso e potenza non superiore a 55 kW per tonnellata con un limite massimo di potenza segnalata a libretto di 70 kW, equivalenti a 95 CV.

Il "trucco" sta nelle particolari regole di omologazione delle auto a batteria, per le quali la potenza cosiddetta "nominale" non equivale a quella massima, che in questo caso sarebbe di 100 kW, ma quella erogabile in continuo per 30 minuti che per questo modello è di 57 kW. Con un peso totale di 1.598 kg, il rapporto peso-potenza si attesta dunque ad un valore di 35,67 kW/t, rientrando perfettamente nei limiti di legge.

Meno distrazioni alla guida

Escludendo questa curiosità normativa però, la guida elettrica offre sulla carta diversi vantaggi pratici che la rendono teoricamente indicata per i nuovi automobilisti, primo tra tutti la semplicità della guida stessa. Le vetture elettriche, infatti, risultano molto facili da guidare, essendo privi di frizione e cambio e persino più confortevoli e "istintive" dei normali modelli automatici.

Questo permette di concentrarsi molto di più sulla strada e molto meno sui comandi che di solito assorbono una parte consistente dell'attenzione dei neofiti.

Tanta tecnologia a bordo

La DS 3 Crossback E-Tense offre, inoltre, un importante livello di sicurezza. Nell’equipaggiamento di serie sono offerti il sistema di frenata d’emergenza automatica attivo fino a 85 km/h, il sistema di mantenimento della corsia e il sistema di rilevamento dei segnali stradali con indicazione di adattamento velocità nel limiti indicati.

A questi si aggiungono 8 airbag e, a richiesta, una telecamera posteriore e i gruppi ottici con tecnologia di illuminazione intelligente DS Matrix Led Vision. Quest’ultima, grazie a 4 moduli LED divisi in 15 segmenti indipendenti, consente di adattare e indirizzare il fascio luminoso in base alle condizioni di guida esterne.