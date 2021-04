La gamma della Skoda Octavia si allarga con l’aggiunta dell’allestimento Sportline che si posiziona tra la Style e l’RS. La versione, disponibile per la prima volta nel listino dell’Octavia sia in versione berlina che station wagon, dona un look ancora più dinamico con una serie di dettagli neri per la carrozzeria.

Sguardo più sportivo

L’Octavia Sportline si distingue per gli elementi neri sulla carrozzeria. Qui troviamo delle cornici specifiche per la calandra e la mascherina del paraurti, oltre agli specchietti retrovisori in tinta scura. Nel frontale della Skoda notiamo anche una parte inferiore più aggressiva e uno spoiler posteriore decisamente sportivo.

La scritta “Skoda” sul portellone è in nero lucido, mentre nella fiancata spiccano dei nuovi cerchi in lega. La Sportline viene offerta di base coi cerchi neri Pulsar da 17”, ma sono disponibili anche i Vega da 18”. Esclusivamente per il nuovo allestimento si possono richiedere i cerchi da 19” Taurus in nero lucido.

I rivestimenti dell’abitacolo s’ispirano a quelli della versione Style. Anche nella Sportline troviamo gli elementi in Piano Black e i sedili sportivi con poggiatesta integrato realizzati in tessuto ThermoFlux. In aggiunta, il volante a tre razze riporta il badge “Sportline”.

Motori ibridi e tradizionali

L’allestimento Sportline è abbinabile a tutte le motorizzazioni del listino.

La gamma dell’Octavia si compone varianti a trazione anteriore ed integrale e di propulsori a benzina e mild hybrid a benzina 1.0 da 110 CV e 1.5 da 150 CV. C’è poi l’ibrida plug-in da 205 CV e la versione a metano G-Tec 1.5 da 131 CV. Infine, tra le unità a gasolio è presente il 2 litri declinato in potenze di 116 CV e 150 CV. A seconda delle versioni, si può richiedere un cambio manuale a 6 rapporti o l’automatico DSG a 7 marce.

La dotazione di sicurezza comprende, tra gli altri dispositivi, anche l’avviso anticollisione, il Crew Protect Assist, il quale aziona una serie di protezioni per gli occupanti se si perde il controllo dell’auto e il Turn Assist che frena l’auto in caso di possibile incidente in un incrocio.

Skoda non ha ancora comunicato i prezzi e le disponibilità per il mercato italiano.