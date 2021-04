Vista per la prima volta lo scorso febbraio, la Porsche Cayenne restyling torna a mostrarsi in nuove foto spia che ritraggono un muletto non più pesantemente camuffato a mostrare - ormai quasi completamente scoperti - anteriore e posteriore. Un modo per capire quanto e come cambierà lo stile del grosso SUV tedesco, anche se il prototipo fotografato monta qualche elemento ripreso dalla generazione attuale.

Il fatto che siano caduti tutti i camuffamenti infatti non implica che ciò che vediamo sia definitivo, potrebbe infatti essere un trucco per confondere le idee.

Il trucco c'è

Guardando meglio poi si notano dei profili posticci intorno alle luci anteriori, a coprire lievi cambiamenti, mentre paraurti e cofano sembrano leggermente diversi rispetto alla Cayenne attuale, ma potrebbe essere solo un'impressione dovuta all'angolazione degli scatti.

Ma la vera novità della gallery che trovate qui sotto è rappresentata dalle prime immagini dell'abitacolo, con il grosso monitor centrale del sistema di infotainment in primo piano. Un monitor molto simile a quello della generazione attuale, affiancato dalla nuova strumentazione 100% digitale che fa a meno dell'elemento centrale analogico, riprendendo quindi quanto visto sulla Taycan.

C'è poi un mistero: il tunnel centrale con un piccola sorta di scatolina nera a coprire la parte posteriore. Se nelle foto che la precedono tale spazio è occupato dalla classica leva del cambio automatico, qui non spunta nulla, facendo così sospettare la presenza di un piccolo selettore, come quello della nuova 911.

Quanta elettrificazione?

A parte le novità estetiche dal restyling della Porsche Cayenne ci aspettiamo anche modifiche alla gamma motori, della quale però attualmente non sappiamo ancora nulla. Probabile la conferma delle unità attuali, con upgrade di potenza e la conferma della versione ibrida plug-in.

Non ci sono nemmeno notizie sulla presentazione ufficiale, attesa però entro la fine del 2021.