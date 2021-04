La prima elettrica al 100% di Mazda è la nuova Mazda MX-30, per la quale c’è una speciale offerta di aprile che unisce due tipologie di promozioni: gli ecoincentivi statali, ancora disponibili sulle auto a zero emissioni, e una speciale proposta della Casa chiamata Mazda Get&Drive.

Come funziona questa formula è presto detto: somiglia a un finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale, ma con lo sconto l’anticipo risulta circa la metà della rata finale, mentre per due anni non si effettuano altri pagamenti.

Nel dettaglio, una Mazda MX-30 35,5 kWh Executive costerebbe 34.900 euro, ma grazie agli incentivi statali con rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni, il suo prezzo si riduce a 24.434 euro.

L’anticipo è quindi di 8.699,86 euro, comprendendo anche servizi assicurativi facoltativi e spese di istruttoria; devono quindi passare due anni senza rate (TAN 0%, TAEG 1,14%), per terminare con la rata finale di 17.450 euro, su un totale di 20.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più. Al termine si può decidere di restituire, tenere o sostituire la vettura.

Vantaggi

Cominciano a prendere sempre più piede le offerte con un anticipo comprensivo anche di servizi -in questo caso, due tagliandi del programma di manutenzione Mazda Service Plus Essence, più altre assicurazioni facoltative, e poi un certo numero di anni senza versare alcuna rata.

Al termine, la rata finale si può anche non pagare, in caso di permuta o restituzione, oppure anche rifinanziare. Da notare che Mazda pubblicizza per l’elettrica MX-30 il contributo statale del 40%, alternativo all’ecobonus, in caso di reddito ISEE inferiore a 30.000 euro.

Svantaggi

Nell’importo iniziale vanno calcolati IPT e PFU, più qualche eventuale altro onere; attenzione anche agli allestimenti delle vetture in stock, per le quali è prevista l’offerta.

Questo finanziamento prevede il massimo sconto con la rottamazione, e quindi l’anticipo, che va versato subito, è un po’ più alto del solito: altre offerte del periodo, invece, puntano ad importi più bassi fino alla maxi-rata.

In sintesi